Bắc Ninh: Khảo sát xây dựng tour du lịch học đường gắn với giáo dục di sản

Tham gia đoàn khảo sát có đại diện các cơ quan quản lý du lịch, ngành Giáo dục và Đào tạo, Hiệp hội Du lịch, các trường học, đơn vị quản lý di tích, doanh nghiệp lữ hành, thuyết minh viên và cơ quan báo chí.

Đoàn khảo sát tìm hiểu nội dung các chương trình trải nghiệm tại di tích Văn Miếu Bắc Ninh (phường Võ Cường).

Nội dung khảo sát tập trung đánh giá hiện trạng, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và khả năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm tại điểm đến, làm cơ sở xây dựng chương trình phù hợp với nhu cầu học tập của học sinh.

Đoàn tiến hành khảo sát 4 tuyến du lịch học đường tiêu biểu. Trong đó, tour "Truyền thống lịch sử, văn hóa, khoa bảng và cách mạng miền Kinh Bắc" kết nối Văn miếu Bắc Ninh, Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, Đền Đô, điểm du lịch sinh thái Thu Thủy Ecolodge và làng tranh Đông Hồ. Tour "Khám phá di sản miền Kinh Bắc" đưa học sinh đến làng Quan họ cổ Viêm Xá, Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh, Nhà hàng Vườn cuộc sống và làng gốm Phù Lãng.

Đoàn khảo sát nghe thuyết minh tại di tích đền thờ Tiến sĩ Thân Nhân Trung (phường Nếnh).

Tour "Giáo dục truyền thống lịch sử và trải nghiệm du lịch cộng đồng" kết nối Địa điểm chiến thắng Xương Giang, Khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám và điểm du lịch cộng đồng Bản Ven. Tour thứ 4 kết nối đền thờ Tiến sĩ Thân Nhân Trung, điểm du lịch sinh thái Trường Đại học Nông Lâm và Di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu II Hiệp Hòa.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo xây dựng, hoàn thiện các chương trình tham quan, trải nghiệm phù hợp với từng cấp học. Các tour được định hướng theo hướng tích hợp kiến thức lịch sử, văn hóa, địa lý, nghệ thuật, khoa học và công nghệ với hoạt động trải nghiệm thực tế, giúp học sinh chủ động khám phá, tìm hiểu và vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Đáng chú ý, mỗi hành trình trải nghiệm sẽ gắn với sản phẩm học tập cụ thể như bài thu hoạch, nhật ký hành trình, sản phẩm thủ công, bài thuyết trình hoặc video giới thiệu điểm đến.

Đoàn khảo sát tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (phường Phù Khê).

Cùng với yêu cầu bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo vệ môi trường, các chương trình dự kiến tăng cường ứng dụng công nghệ số thông qua mã QR, bản đồ số, thuyết minh số và trò chơi tương tác, góp phần nâng cao tính hấp dẫn, khả năng tiếp cận thông tin và hiệu quả giáo dục tại các điểm đến.

Thông qua việc phát triển các tour du lịch học đường gắn với giáo dục di sản, Bắc Ninh hướng tới phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa và làng nghề truyền thống; đa dạng hóa hoạt động giáo dục ngoài lớp học, đồng thời tạo sự kết nối chặt chẽ giữa nhà trường, đơn vị quản lý di sản và doanh nghiệp du lịch, hình thành những hành trình học tập thiết thực, sinh động, góp phần phát triển năng lực tìm hiểu, tư duy sáng tạo và kỹ năng thực hành cho học sinh.

Không gian đền thờ Anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân Yên Thế (xã Yên Thế) có khả năng đón tiếp, phục vụ hàng nghìn du khách.

Kết quả khảo sát là cơ sở để xây dựng hoàn thiện các sản phẩm du lịch học đường và dự thảo biên bản hợp tác giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2026 - 2030.