Bắc Ninh: Khảo sát việc thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính tại phường Võ Cường

Đồng chí Trần Thị Vân, Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI thành phố Bắc Ninh chủ trì. Cùng dự có một số đại biểu Quốc hội; lãnh đạo sở, ban, ngành liên quan.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh khảo sát thực tế tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Thiên Phúc.

Thời gian qua, UBND phường Võ Cường nghiêm túc triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng tăng cường quản lý địa bàn, chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm theo thẩm quyền. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân.

Các vi phạm hành chính trên địa bàn chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, kinh doanh thương mại, phòng cháy, chữa cháy và an ninh trật tự… Từ đầu năm 2024 đến 30/9/2026, toàn phường ghi nhận hơn 800 vụ vi phạm, tổng số tiền xử phạt gần 4 tỷ đồng.

Qua thực tiễn xử lý, phần lớn người vi phạm chấp hành quyết định xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, vẫn còn trường hợp đã nộp phạt nhưng chưa thực hiện đầy đủ yêu cầu khắc phục, công trình vi phạm chưa được tháo dỡ triệt để; một số quyết định chưa thi hành xong. Nguyên nhân chủ yếu do công trình đã xây dựng hoàn thành hoặc đang thi công, việc tháo dỡ đòi hỏi kinh phí, nhân lực và sự phối hợp của nhiều cơ quan.

Đồng chí Trần Thị Vân chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi về những bất cập trong tổ chức thực hiện Luật và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn từ thực tiễn cơ sở. Nổi bật như: Kết quả xử phạt chưa gắn chặt với việc khắc phục hậu quả; việc xác định thẩm quyền, cơ quan chủ trì đối với các vụ việc liên quan đồng thời đến đất đai, xây dựng, quy hoạch và trật tự đô thị có lúc còn lúng túng; công tác xác minh thông tin phụ thuộc vào nhiều cơ quan, hệ thống dữ liệu chưa liên thông; nguồn nhân lực, phương tiện và kinh phí phục vụ xử lý vi phạm…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thị Vân ghi nhận các ý kiến của phường Võ Cường. Phường đã bám sát nội dung sửa đổi của dự thảo Luật, phản ánh tương đối đầy đủ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật tại cơ sở.

Đồng chí đề nghị phường tiếp tục rà soát, bổ sung các vụ việc, tình huống điển hình, qua đó làm rõ cơ sở thực tiễn, nâng cao tính khả thi của các kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị để nghiên cứu, tham gia với Quốc hội và cơ quan chủ trì soạn thảo trong quá trình hoàn thiện dự thảo Luật.

Đồng chí Đặng Trần Trung, Bí thư Đảng ủy phường Võ Cường trao đổi một số nội dung tại buổi làm việc.

Đề nghị phường Võ Cường tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, ngăn chặn vi phạm ngay từ đầu, nhất là trong lĩnh vực đất đai, xây dựng và trật tự đô thị; hạn chế để vi phạm kéo dài, phát sinh hậu quả lớn mới xử lý.

Tăng cường phối hợp, khai thác và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan; tiếp tục rà soát những bất cập của pháp luật phát sinh từ thực tiễn, kịp thời phản ánh với Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố để tổng hợp, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Trước đó, Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XVI thành phố Bắc Ninh khảo sát thực tế tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Thiên Phúc.