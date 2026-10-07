Bắc Ninh: Khánh thành nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại phường Phượng Sơn

Dự chương trình có các đồng chí: Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố, phường Phượng Sơn.

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố trao hỗ trợ kinh phí xây nhà Đại đoàn kết và tặng quà cho gia đình ông Nguyễn Văn Đào.

Ông Nguyễn Văn Đào thuộc diện hộ nghèo, công việc bấp bênh. Nhiều năm qua, gia đình sống trong căn nhà dột nát, không bảo đảm an toàn khi mưa bão.

Sau 2 tháng thi công xây dựng, ngôi nhà cấp 4 hoàn thành với diện tích 110 m2, trị giá hơn 600 triệu đồng. Trong đó, quỹ “Vì người nghèo” thành phố hỗ trợ 100 triệu đồng, còn lại do gia đình, anh em dòng họ, người thân giúp đỡ.

Được biết, năm 2026, phường Phượng Sơn còn 1% hộ nghèo (107 hộ). Trên địa bàn phường có 19 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở năm 2026.

Tại chương trình trao nhà, đồng chí Lâm Thị Hương Thành ân cần động viên gia đình ông Nguyễn Văn Đào cố gắng nỗ lực vượt qua hoàn cảnh, tích cực lao động sản xuất, thực hiện tốt hương ước, quy ước của tổ dân phố, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh.

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành cùng các đại biểu thăm nhà Đại đoàn kết vừa khánh thành của gia đình ông Nguyễn Văn Đào.

Đồng chí nhấn mạnh việc hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết không chỉ giúp hộ nghèo có nơi ở ổn định mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, MTTQ và cả cộng đồng đối với công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

Đồng chí ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của Ủy ban MTTQ thành phố, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương cùng bà con Nhân dân đã chung tay hỗ trợ, giúp gia đình ông Đào có nơi ở an toàn, ổn định cuộc sống.

Đề nghị phường Phượng Sơn tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng yếu thế, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để mọi người dân trên địa bàn đều có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Xúc động nhận ngôi nhà mới trong sự sẻ chia của cộng đồng, đại diện gia đình ông Đào bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể cùng bà con tổ dân phố đã hỗ trợ kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp gia đình có được mái ấm khang trang, ổn định cuộc sống.

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành thăm Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phượng Sơn.

Trong chương trình, đồng chí Lâm Thị Hương Thành đã dự buổi tập huấn sử dụng bản đồ thông tin ngập nước do phường Phượng Sơn tổ chức. Đánh giá cao việc phường Phượng Sơn triển khai tập huấn, hướng dẫn người dân sử dụng bản đồ thông tin ngập nước, đồng chí Lâm Thị Hương Thành nhấn mạnh đây là ứng dụng thiết thực, góp phần cung cấp thông tin kịp thời, hỗ trợ người dân chủ động phòng tránh, ứng phó hiệu quả khi xảy ra ngập úng do mưa lũ. Qua đó phát huy hiệu quả công tác chuyển đổi số trong công tác phòng, chống thiên tai và phục vụ đời sống Nhân dân.

Nhân dịp này, đồng chí Lâm Thị Hương Thành đến thăm, động viên cán bộ, công chức, người lao động và nắm bắt hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phượng Sơn.