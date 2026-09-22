Bắc Ninh: Khẩn trương xử lý các điểm bất hợp lý trong tổ chức giao thông đường bộ

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Xây dựng chủ động, khẩn trương tổ chức xử lý các điểm bất hợp lý theo danh mục, thứ tự ưu tiên, tiến độ và các mốc thời gian đã được rà soát trên cơ sở mức độ cấp thiết và nguồn lực ngân sách. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu bố trí đầy đủ, kịp thời kinh phí để thực hiện.

Ảnh minh họa.

Ban Quản lý các khu công nghiệp thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu bố trí hệ thống biển báo, tổ chức giao thông hợp lý trong các khu công nghiệp, góp phần hạn chế ùn tắc, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Trong công tác quy hoạch, quản lý hạ tầng khu công nghiệp, cần nghiên cứu bố trí khu vực, bãi đỗ xe; đối với các khu công nghiệp đang hoạt động nhưng chưa có bãi đỗ xe đáp ứng yêu cầu, phải có giải pháp phù hợp.

UBND các xã, phường chủ động bố trí kinh phí, phối hợp với Sở Xây dựng và Công an thành phố xây dựng kế hoạch xử lý các điểm bất hợp lý thuộc phạm vi quản lý. Trong năm 2026, ưu tiên hoàn thành việc cắt tỉa cây xanh, sơn và làm gồ giảm tốc, lắp đặt bổ sung biển báo, sửa chữa đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông. Đối với việc lắp đặt mới, bổ sung hệ thống đèn tín hiệu giao thông, camera giám sát và chuyển đổi hệ thống đèn tín hiệu giao thông từ năng lượng mặt trời sang điện lưới, yêu cầu hoàn thành trong quý II/2027.

Công an thành phố có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, nắm bắt tiến độ khắc phục; kịp thời báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo và xem xét trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương không hoàn thành nhiệm vụ được giao, để xảy ra tai nạn giao thông làm chết người. Cùng với đó, chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm tình trạng trộm cắp tài sản của hệ thống đèn tín hiệu giao thông, hệ thống điện chiếu sáng; phối hợp rà soát, lắp đặt máy đo tốc độ tự động và camera giám sát trên các tuyến giao thông trọng điểm, phức tạp.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Sở Tài chính và các địa phương rà soát, tham mưu Chủ tịch UBND thành phố kế hoạch, lộ trình đầu tư hoàn thiện hệ thống đèn chiếu sáng trên địa bàn.