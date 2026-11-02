Bắc Ninh: Khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng đường nối sân bay Gia Bình trước 25/11

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội (đoạn từ Km9+00 đến Km27+766) là công trình đường bộ cấp đặc biệt (nhóm A), triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn (hàng đầu, thứ 3 từ trái qua) đi kiểm tra thực địa công trường dự án đoạn qua địa bàn phường Trí Quả. Ảnh: bacninh.gov.vn

Dự án có chiều dài 18,766km, đi qua 6 xã, phường gồm: Gia Bình, Lâm Thao, Trạm Lộ, Mão Điền, Thuận Thành, Trí Quả, với tổng mức đầu tư hơn 25.087 tỷ đồng. Tuyến đường có quy mô mặt cắt ngang 120m, nhu cầu sử dụng đất khoảng 403ha. Tuyến đường giữ vai trò trục đối ngoại chiến lược, bảo đảm điều kiện kết nối và khai thác Sân bay Gia Bình, thúc đẩy không gian phát triển đô thị - dịch vụ - logistics, đồng thời là hạ tầng khung quan trọng phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Theo báo cáo, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đạt nhiều kết quả tích cực. Các địa phương đã phê duyệt phương án thu hồi 402,4ha, đạt 99% diện tích cần thu hồi; chi trả 3.767 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao 392ha cho nhà đầu tư, đạt 97%. Công tác di dời 2.899 ngôi mộ đã hoàn thành; 796/804 ngôi nhà được tháo dỡ, di dời.

Về thi công, các nhà thầu đang triển khai những hạng mục nền đường, móng mặt đường và công trình cầu trên phần mặt bằng được bàn giao. Tuy nhiên, giá trị thực hiện các gói thầu mới đạt 165/19.194 tỷ đồng, tương đương 0,86% giá trị hợp đồng.

Các đồng chí lãnh đạo trực tiếp kiểm tra tại công trường dự án. Ảnh: bacninh.gov.vn

Một số khó khăn hiện nay tập trung tại phường Mão Điền, xã Lâm Thao và khu đất của Công ty TNHH Thuận Thành Logistics Park I. Bên cạnh đó, việc di dời hạ tầng kỹ thuật và xây dựng các khu tái định cư vẫn đang được triển khai.

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn ghi nhận nỗ lực của các địa phương trong công tác GPMB, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu giải quyết dứt điểm những phần việc còn tồn đọng, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn kết luận buổi kiểm tra. Ảnh: bacninh.gov.vn

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu phường Mão Điền và xã Lâm Thao khẩn trương hoàn thành GPMB đối với các trường hợp còn lại, phấn đấu trước ngày 25/11/2026; thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng. Các địa phương cũng phải quản lý chặt chẽ diện tích đã bàn giao, ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm.

Đối với nhà đầu tư và các nhà thầu, lãnh đạo thành phố yêu cầu bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị, xây dựng tiến độ chi tiết cho từng hạng mục, từng đoạn tuyến; đẩy mạnh thi công trên diện tích mặt bằng đã có, tránh tình trạng mặt bằng được bàn giao nhưng triển khai chậm.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan được giao phối hợp tháo gỡ vướng mắc về di dời hạ tầng kỹ thuật, cấp điện, nguồn cung đất đắp, vật liệu xây dựng và các thủ tục liên quan.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, các cấp, ngành, địa phương và đơn vị liên quan cần nâng cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp, quyết liệt triển khai nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ GPMB gắn với thi công đồng bộ, sớm hình thành tuyến đường theo kế hoạch.