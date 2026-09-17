Bắc Ninh khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị Lễ công bố Nghị quyết thành lập thành phố

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh chủ trì buổi tổng duyệt.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự tổng duyệt Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Hội trường Tỉnh ủy Bắc Ninh đã hoàn tất công tác lắp đặt, hoàn thiện sân khấu, sẵn sàng cho Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất sẽ diễn ra vào sáng 19/9, với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 cùng các nền tảng của Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh.

Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tỉnh trên hành trình xây dựng và phát triển, mở ra giai đoạn phát triển với tầm vóc, vị thế và khát vọng mới.

Chính vì vậy, mọi công tác chuẩn bị đang được các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và chu đáo nhất.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị cho Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tại buổi tổng duyệt, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Ban Tổ chức đã rà soát toàn bộ quy trình tổ chức, từ chương trình nghệ thuật chào mừng, phim phóng sự về chặng đường xây dựng và phát triển của Bắc Ninh, nghi thức công bố và trao Nghị quyết của Quốc hội, nghi lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất đến công tác khánh tiết, trang trí, ánh sáng, âm thanh, khu vực trưng bày và các điều kiện phục vụ truyền hình trực tiếp.

Các đại biểu tập trung đóng góp ý kiến, chỉnh sửa từng nội dung nhằm bảo đảm chương trình diễn ra thông suốt, trang trọng, tạo dấu ấn sâu sắc đối với đại biểu và Nhân dân.

Nhiều hạng mục đang được gấp rút hoàn thiện theo đúng tiến độ, thể hiện sự chủ động, kỹ lưỡng của các đơn vị trong công tác chuẩn bị cho sự kiện trọng đại của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị; đồng thời yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện từng nội dung, từng khâu công việc, bảo đảm Lễ công bố diễn ra trang trọng, an toàn, chu đáo, chuyên nghiệp, xứng tầm sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh và để lại ấn tượng tốt đẹp đối với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu tham dự.

Nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không được chủ quan, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các đơn vị kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ công tác lễ tân, hậu cần, an ninh, kỹ thuật truyền hình và các điều kiện phục vụ; bảo đảm mọi nội dung được thực hiện đồng bộ, chính xác, nhịp nhàng. Đối với công tác nghi lễ, phải thực hiện nghiêm các quy định về lễ tiết, điều lệnh.

Về điều hành chương trình, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục hoàn thiện kịch bản, bảo đảm việc giới thiệu đại biểu khoa học, phù hợp với yêu cầu truyền hình trực tiếp.

Đối với công tác trao Huân chương Lao động hạng Nhất, chuẩn bị quà tặng, sân khấu và kỹ thuật truyền hình, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các bộ phận tiếp tục luyện tập thuần thục quy trình, phối hợp nhịp nhàng trong từng thao tác, tối ưu hiệu quả hình ảnh trên sóng truyền hình và bảo đảm sự liền mạch của chương trình.

Các phương án an ninh, phân luồng giao thông, đón tiếp đại biểu, bảo vệ tuyệt đối an toàn sự kiện cũng phải được hoàn thiện kỹ lưỡng; đồng thời chuẩn bị chu đáo lực lượng Nhân dân tham gia đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, góp phần lan tỏa hình ảnh Bắc Ninh thân thiện, văn minh, mến khách.

Một tiết mục văn nghệ tổng duyệt tại chương trình.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục hoàn thiện khu vực trưng bày lịch sử, văn hóa, di sản và các sản phẩm tiêu biểu của địa phương theo hướng khoa học, trực quan, hấp dẫn, qua đó quảng bá những giá trị đặc sắc về truyền thống, văn hóa và thành tựu phát triển của Bắc Ninh đến đại biểu và Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương và các lực lượng liên quan phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, chủ động xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, khẩn trương hoàn thiện những nội dung còn lại sau tổng duyệt, quyết tâm tổ chức thành công Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, góp phần khẳng định vị thế, tầm vóc mới của Bắc Ninh trong giai đoạn phát triển mới.