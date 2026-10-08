Bắc Ninh: Khẩn trương đưa Luật Phát triển đô thị vào cuộc sống

Luật Phát triển đô thị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để thành phố Bắc Ninh phát huy tiềm năng, lợi thế. ( Ảnh: A.T)

Luật Phát triển đô thị được Quốc hội thông qua ngày 24/8. Luật có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, gồm 5 chương, 66 điều, kiến tạo khung thể chế mới với mức độ phân quyền mạnh hơn để chính quyền địa phương tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông và huy động tối đa nguồn lực để phát triển. Với Bắc Ninh, Luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để thành phố khai thác tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, mở rộng không gian và tạo động lực phát triển mới.

Hội nghị đã nghe báo cáo viên của Bộ Tư pháp giới thiệu những nội dung trọng tâm, những quy định mới, những vấn đề, chính sách của Luật có tác động trực tiếp đến địa phương và có thể vận dụng trong thực tiễn. Đồng thời phân tích rõ những nội dung cần lưu ý trong quá trình vận dụng, giúp các cơ quan, đơn vị thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm. ( Ảnh: TT)

Báo cáo viên đã phân tích làm rõ thêm những nội dung liên quan đến nhiều nội dung đang được thành phố Bắc Ninh quan tâm triển khai như: quản lý đô thị, nhà ở; thiết lập và quản lý khu thương mại tự do, khu logistics tích hợp với cơ chế đặc thù về tổ chức, hoạt động, ưu đãi đầu tư, thương mại và môi trường kinh doanh; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số;cơ chế, chính sách phát triển khu kinh tế đặc biệt…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh, ông Đào Quang Khải nhấn mạnh: Đối với Bắc Ninh, việc phổ biến, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật càng có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố từ ngày 20/9/2026.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Đào Quang Khải phát biểu. ( Ảnh: TT)

Thành phố đang đẩy mạnh quá trình đô thị hóa, phát triển kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư, hoàn thiện không gian đô thị và nâng cao chất lượng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, tạo khung pháp lý và nâng cao vai trò, vị thế giúp cho Bắc Ninh bứt phá phát triển.

Hội nghị được tổ chức là dịp để các đồng chí lãnh đạo, các sở, ngành, địa phương và đội ngũ cán bộ, công chức nắm vững những nội dung cơ bản, chính sách mới; những nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được quy định trong Luật và có thể vận dụng trong thực tiễn. Từ đó chủ động tham mưu để luật sớm đi vào cuộc sống, bảo đảm kịp thời, hiệu quả góp phần xây dựng thành phố Bắc Ninh văn minh, hiện đại.