Ngày 25/11, Ban Tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Bắc Ninh năm 2026 khai mạc vòng chung kết Cuộc thi. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ngành, thành viên hội đồng giám khảo và tác giả, nhóm tác giả của 41 dự án, ý tưởng tiêu biểu.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Phúc Thương phát biểu khai mạc vòng chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Bắc Ninh năm 2026.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Phúc Thương, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh: Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Bắc Ninh năm 2026 được tổ chức từ tháng 7 đến hết tháng 12/2026, nhằm tìm kiếm, tôn vinh và ươm mầm những ý tưởng, dự án khởi nghiệp có tính khả thi, hàm lượng công nghệ và giá trị thực tiễn cao.

Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn tạo môi trường để các cá nhân, nhóm tác giả thử nghiệm ý tưởng, hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh, từng bước đưa kết quả nghiên cứu và sáng tạo vào sản xuất, kinh doanh. Đây cũng là dịp kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp, thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo trong học sinh, sinh viên, doanh nghiệp, hợp tác xã và cộng đồng.

Sau vòng sơ khảo và các chương trình tập huấn, huấn luyện chuyên sâu, Ban Tổ chức lựa chọn 41 ý tưởng, dự án tham gia vòng chung kết. Trong đó có 23 dự án và 18 ý tưởng đến từ các trường học, hợp tác xã, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu tham dự khai mạc vòng chung kết.

Các dự án, ý tưởng dự thi có nội dung phong phú, tiếp cận nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội như ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, thương mại điện tử, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn, bảo vệ môi trường, giáo dục STEAM, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Kinh Bắc... Sự đa dạng này thể hiện tinh thần chủ động tìm kiếm giải pháp mới, khai thác tiềm năng công nghệ và giải quyết những vấn đề thực tiễn của các cá nhân, nhóm tác giả.

Tại vòng chung kết, các tác giả, nhóm tác giả trực tiếp thuyết trình, giới thiệu sản phẩm và bảo vệ phương án triển khai trước hội đồng giám khảo. Việc đánh giá được thực hiện theo thang điểm 100, gồm 10 tiêu chí, chia thành hai nhóm chính.

Trong đó, nhóm tiêu chí đánh giá chất lượng dự án tập trung vào tính đổi mới sáng tạo và lợi thế cạnh tranh; mô hình kinh doanh; chiến lược, năng lực triển khai; hiệu quả tài chính, tiềm năng tăng trưởng và tác động kinh tế - xã hội, môi trường.

Nhóm tiêu chí đánh giá phần thuyết trình và bảo vệ dự án gồm: nội dung trình bày; kỹ năng thuyết trình; chất lượng trình chiếu, minh họa sản phẩm; khả năng trả lời câu hỏi của giám khảo và tính thuyết phục trong kêu gọi đầu tư.

Nhóm tác giả đến từ Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ thuyết trình dự án.

Ban Tổ chức đề nghị các tác giả, nhóm tác giả tham gia dự thi phát huy tinh thần tự tin, chủ động, trình bày rõ ý tưởng, điểm nổi bật, giá trị khác biệt cũng như khả năng ứng dụng của dự án. Đặc biệt, cần làm rõ phương án tổ chức thực hiện, đối tượng khách hàng, thị trường mục tiêu và tiềm năng phát triển để thuyết phục hội đồng giám khảo.

Hội đồng giám khảo làm việc trên tinh thần công tâm, khách quan, bám sát thể lệ và quy chế chấm điểm. Bên cạnh việc đánh giá, các thành viên hội đồng tăng cường trao đổi, phản biện và tư vấn, giúp tác giả, nhóm tác giả nhận diện những ưu điểm, hạn chế, từ đó tiếp tục hoàn thiện sản phẩm và mô hình kinh doanh.

Vòng chung kết diễn ra trong hai ngày 25 và 26/11. Những dự án, ý tưởng tiêu biểu sẽ được lựa chọn, vinh danh tại Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Bắc Ninh năm 2026 (Techfest Bac Ninh 2026).