Bắc Ninh khai mạc Triển lãm công nghiệp, thúc đẩy kết nối cung cầu

Đây là lần thứ 7 triển lãm được tổ chức tại Bắc Ninh, quy tụ hơn 700 doanh nghiệp đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Diễn ra từ ngày 4 đến 6/11/2026, triển lãm dự kiến đón hơn 25.000 lượt khách tham quan chuyên ngành.

Các đại biểu cắt băng, khai mạc triển lãm.

Không ngừng đổi mới sau mỗi kỳ tổ chức, triển lãm năm nay tạo dấu ấn với quy mô tăng 30% so với năm trước. Đặc biệt, triển lãm có sự góp mặt của nhiều cụm gian hàng quốc tế cùng các doanh nghiệp lớn.

Với chủ đề “Kỷ nguyên nhà máy thông minh”, triển lãm đi sâu vào vai trò của công nghệ, tự động hóa và các giải pháp sản xuất thông minh trong việc nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu quy trình và tăng cường năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Các lĩnh vực trưng bày nổi bật bao gồm: Cơ khí và chế tạo máy; công nghiệp hỗ trợ; sản xuất và chế biến; năng lượng công nghệ xanh; thiết bị đo lường và kiểm tra chất lượng.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm công nghiệp.

Bên cạnh đó là chuỗi hoạt động nổi bật như: Kết nối giao thương trực tiếp giữa doanh nghiệp trưng bày, nhà mua hàng và đối tác tiềm năng nhằm mở rộng cơ hội hợp tác và phát triển thị trường; hội thảo cập nhật xu hướng công nghệ, tự động hóa, chuyển đổi số, sản xuất thông minh; chương trình bốc thăm may mắn với giải thưởng hấp dẫn iPhone 17 Pro Max cùng nhiều phần quà dành cho khách tham quan; dịch vụ xe đưa đón miễn phí hỗ trợ khách di chuyển theo tuyến và lịch trình do Ban tổ chức bố trí.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Công Thương nhấn mạnh, triển lãm năm nay diễn ra vào thời điểm đặc biệt khi Bắc Ninh đang tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, xây dựng mô hình tăng trưởng xanh, thông minh, hiện đại và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Triển lãm thu hút nhiều khách tham quan.

Những định hướng ấy đang được thể hiện rõ qua kết quả sản xuất và giao thương. Ước tính 10 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của tỉnh tăng 20,44% so với cùng kỳ; riêng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 20,54%. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành ước đạt gần 2,7 triệu tỷ đồng, tăng 17,08%; xuất khẩu ước đạt 101,3 tỷ USD, tăng 32,51%; nhập khẩu đạt khoảng 103,4 tỷ USD, đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 204,7 tỷ USD. Những con số này cho thấy quy mô sản xuất công nghiệp và mức độ gắn kết sâu rộng của Bắc Ninh với chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tuy nhiên, điều đáng quan tâm không chỉ là xuất khẩu được bao nhiêu mà còn là doanh nghiệp trong nước tham gia được đến đâu trong chuỗi cung ứng, giá trị gia tăng và năng lực công nghệ được tích lũy như thế nào. Khi xuất khẩu còn tập trung nhiều ở điện tử và linh kiện, việc phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao năng lực doanh nghiệp nội địa, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tự động hóa càng trở nên cấp thiết.

Trình diễn ro-bot tại triển lãm.

Với tinh thần đó, đồng chí mong muốn triển lãm sẽ mang lại những kết nối thực chất. Về phía Sở Công Thương tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo thành phố, phối hợp với các sở, ngành, hiệp hội và doanh nghiệp trong xúc tiến thương mại, phát triển công nghiệp hỗ trợ, kết nối cung cầu, hỗ trợ tiếp cận thị trường và nâng cao năng lực hội nhập. Bắc Ninh luôn trân trọng lắng nghe, đồng hành, tháo gỡ khó khăn theo chức năng, thẩm quyền để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất và kinh doanh.