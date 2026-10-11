Bắc Ninh: Khai mạc giải vô địch Vật dân tộc quốc gia lần thứ XXX năm 2026

Giải năm nay quy tụ 12 đoàn với gần 150 huấn luyện viên, vận động viên (VĐV) đến từ các tỉnh, thành phố, ngành có phong trào vật phát triển trên cả nước. Các VĐV tranh tài ở 18 hạng cân, từ hạng 48kg đến hạng trên 100kg.

Đây là dịp để các VĐV giao lưu, thi đấu, nâng cao trình độ chuyên môn; đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy giá trị môn thể thao truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Giải vô địch Vật dân tộc Quốc gia lần thứ XXX năm 2026. Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninhp

Tại giải năm nay, các trận đấu áp dụng Luật thi đấu do Liên đoàn Vật Việt Nam ban hành năm 2021. Nội dung thi đấu cá nhân áp dụng thể thức loại trực tiếp 2 lần thua. Thành tích toàn đoàn được xác định dựa trên tổng số huy chương Vàng, Bạc, Đồng; trường hợp các đoàn có thành tích huy chương bằng nhau sẽ xét số trận thắng của các VĐV. Ban tổ chức trao huy chương, giấy chứng nhận thành tích cho các VĐV xếp thứ Nhất, Nhì và đồng giải Ba ở từng hạng cân; đồng thời trao cờ toàn đoàn cho các đơn vị đạt thành tích Nhất, Nhì, Ba.

Các VĐV thi đấu ngay sau Lễ khai mạc. Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh.

Để đảm bảo cho giải thành công tốt đẹp, thành phố Bắc Ninh đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn và đơn vị liên quan chuẩn bị cơ sở vật chất, công tác tổ chức, bảo đảm an ninh trật tự, y tế cùng các điều kiện cần thiết... góp phần để giải đấu diễn ra an toàn, nghiêm túc và hiệu quả. Đây là dịp quảng bá hình ảnh địa phương, đồng thời thể hiện trách nhiệm của Bắc Ninh trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, thể thao dân tộc.

Theo kế hoạch, Giải vô địch Vật dân tộc quốc gia lần thứ XXX năm 2026 diễn ra từ ngày 8 đến 17/10. Dự kiến bế mạc và trao thưởng chiều ngày 17/10.

Vật dân tộc là môn thể thao truyền thống, gắn bó với đời sống văn hóa và các lễ hội của người Việt. Những cuộc tranh tài trên sới vật thể hiện sức mạnh, sự khéo léo và bản lĩnh của các đô vật, đồng thời đề cao tinh thần thượng võ. Việc duy trì và phát triển vật dân tộc vừa thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao, vừa góp phần gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống.