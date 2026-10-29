Bắc Ninh khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm 6

Dự lễ khai mạc có Đại tá Nguyễn Khắc Trung, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Phó Trưởng Ban Tổ chức diễn tập thành phố; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ cụm số 6 gồm các xã, phường: Chũ, Phượng Sơn, Lục Ngạn, Kiên Lao.

Các đại biểu dự khai mạc diễn tập.

Cuộc diễn tập có đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ”. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần nâng cao khả năng vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở cơ sở.

Thông qua diễn tập, cấp ủy, chính quyền các địa phương có điều kiện kiểm tra, đánh giá năng lực lãnh đạo, điều hành và khả năng phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong xử trí những tình huống quốc phòng, an ninh.

Cuộc diễn tập góp phần nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng sẵn sàng chiến đấu và hiệp đồng của lực lượng vũ trang; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Đại tá Nguyễn Khắc Trung phát biểu chỉ đạo công tác diễn tập.

Để cuộc diễn tập đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Đại tá Nguyễn Khắc Trung yêu cầu các thành phần, lực lượng tham gia nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm kỷ luật; chủ động nghiên cứu, nắm chắc nội dung, vận dụng kiến thức quốc phòng, an ninh vào giải quyết các tình huống sát với đặc điểm thực tế của từng địa phương.

Các hội nghị và nội dung diễn tập thực binh phải thực hiện đúng kịch bản, phương án được phê duyệt, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị; chấp hành nghiêm quy định về bảo mật thông tin và quản lý tài liệu.

Sau diễn tập, các địa phương tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện phương án chiến đấu, phương án phòng thủ dân sự phù hợp với điều kiện thực tế và tình hình nhiệm vụ.

Diễn tập Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền cùng lực lượng vũ trang các địa phương, diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm 6 năm 2026 góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nâng cao khả năng xử trí các tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ngay sau khai mạc, các lực lượng bước vào diễn tập giai đoạn 1 với những nội dung: Chuyển lực lượng vũ trang cấp xã từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.

Trong đó, có hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã ra nghị quyết lãnh đạo chuyển hoạt động của địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; hội nghị triển khai chuyển lực lượng vũ trang lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; hội nghị UBND cấp xã triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, thực hành xử trí tình huống A2 có nội dung phòng thủ dân sự…