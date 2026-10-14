Bắc Ninh khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm 4

Dự khai mạc diễn tập có các đồng chí Thành ủy viên: Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Hoàng Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố. Cùng dự có Đại tá Nguyễn Khắc Trung, Phó Chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ủy viên Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban tổ chức diễn tập thành phố; các đồng chí lãnh đạo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ cụm số 4 gồm các xã, phường: Lục Nam, Bắc Lũng, Đông Phú, Bảo Đài.

Các đại biểu dự khai mạc diễn tập.

Diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm 4 với đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ”. Các vấn đề huấn luyện gồm: Chuyển lực lượng vũ trang cấp xã từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; chuyển lực lượng vũ trang cấp xã từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, chuyển địa phương sang thời chiến; thực hành xử trí tình huống A2 có nội dung phòng thủ dân sự; thực binh đánh địch đổ bộ đường không; thực binh xử lý tình huống phòng thủ dân sự thời chiến…

Để cuộc diễn tập đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Đại tá Nguyễn Khắc Trung yêu cầu các lực lượng tham gia diễn tập thực hiện đúng nguyên tắc chiến đấu phòng thủ trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Chiến đấu phòng thủ phải mang tính tổng hợp cao, do các lực lượng của khu vực phòng thủ cấp xã tiến hành, trong đó lực lượng vũ trang địa phương làm nòng cốt; dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo, điều hành của chính quyền, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã chỉ huy thống nhất các lực lượng vũ trang.

Đại tá Nguyễn Khắc Trung phát biểu chỉ đạo công tác diễn tập.

Chiến đấu phòng thủ phải phát huy được sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, huy động tiềm lực của địa phương. Thực hiện tốt việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Các thành phần, lực lượng tham gia diễn tập cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, xây dựng ý chí, quyết tâm, đoàn kết, thống nhất cao để thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Quá trình diễn tập, các vai diễn và từng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể phải chủ động kiểm tra chặt chẽ, tỉ mỉ, chuẩn bị chu đáo các nội dung trước khi bước vào diễn tập. Cần nghiên cứu nắm chắc quan điểm, đường lối, chiến lược về quốc phòng - an ninh của Đảng trong tình hình mới; gắn lý luận về chiến đấu trong khu vực phòng thủ với đặc điểm, điều kiện thực tế của ngành mình và địa phương để vận dụng vào giải quyết các tình huống giả định do Ban Chỉ đạo, đạo diễn diễn tập thành phố đặt ra.

Diễn tập Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.

Cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang cấp xã phải nắm chắc đặc điểm, nhiệm vụ, khả năng, yêu cầu, phương pháp chiến đấu; bảo đảm các lực lượng trong khu vực phòng thủ được sử dụng đúng chức năng, khả năng, sở trường.

Nội dung, chương trình các hội nghị, phương án diễn tập thực binh phải tiến hành theo đúng kịch bản, phương án đã được Ban Chỉ đạo diễn tập thành phố thông qua, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị.

Cuộc diễn tập là nhiệm vụ chính trị quan trọng để cấp xã khẳng định năng lực lãnh đạo, chỉ huy và khả năng hiệp đồng chiến đấu trong khu vực phòng thủ thành phố. Ban Chỉ đạo thành phố tin tưởng rằng, với tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, đoàn kết, kỷ luật và sự nỗ lực cao nhất của cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang cụm 4 sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập.

Ngay sau khai mạc, các lực lượng bước vào diễn tập giai đoạn 1 với các nội dung: Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; Hội nghị UBND cấp xã triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; thực hành xử trí tình huống A2 có nội dung phòng thủ dân sự;…