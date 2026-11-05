Bắc Ninh: Khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm 3

Dự và chỉ đạo khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố; Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các xã phường trong cụm 3.

Các đại biểu dự khai mạc diễn tập.

Cuộc diễn tập được tổ chức với đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ”. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền và khả năng tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Dương Trung Kiên, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố nhấn mạnh: Diễn tập khu vực phòng thủ là hình thức huấn luyện cao nhất trong hệ thống tổ chức, phương pháp huấn luyện chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thông qua diễn tập nhằm kiểm tra, đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang; trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử lý tình huống quốc phòng, an ninh. Đồng thời, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Đại tá Dương Trung Kiên phát biểu khai mạc diễn tập.

Để cuộc diễn tập đạt mục đích, yêu cầu đề ra yêu cầu các thành phần, lực lượng tham gia nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy trình và nội dung diễn tập. Cấp ủy, chính quyền các địa phương cần vận dụng linh hoạt kiến thức lý luận về quốc phòng, an ninh vào điều kiện thực tiễn; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng quân sự và công an giữ vai trò nòng cốt.

Quá trình diễn tập, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và từng vai diễn phải chủ động nghiên cứu, nắm chắc nội dung, thực hiện đúng kịch bản, phương án đã được Ban Chỉ đạo diễn tập thành phố thông qua; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, chấp hành nghiêm quy định về bảo mật thông tin và quản lý tài liệu.

Diễn tập Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.

Diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm 3 năm 2026 góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; củng cố năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong khu vực phòng thủ. Đây cũng là dịp để các địa phương rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án chiến đấu, phương án phòng thủ dân sự phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Ngay sau khai mạc, các lực lượng bước vào diễn tập giai đoạn 1 với những nội dung: Chuyển lực lượng vũ trang cấp xã từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.

Trong đó, có hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã ra nghị quyết lãnh đạo chuyển hoạt động của địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; hội nghị triển khai chuyển lực lượng vũ trang lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; hội nghị UBND cấp xã triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, thực hành xử trí tình huống A2…