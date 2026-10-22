Bắc Ninh khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm 2

Dự khai mạc diễn tập có đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; các đồng chí Thành ủy viên: Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Ngụy Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố. Cùng dự có Đại tá Nguyễn Khắc Trung, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Phó Trưởng ban tổ chức diễn tập thành phố; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ cụm số 2 gồm các phường: Việt Yên, Nếnh, Vân Hà, Tự Lạn.

Các đại biểu dự khai mạc diễn tập.

Diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm 2 với đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ”.

Các vấn đề huấn luyện gồm: Chuyển lực lượng vũ trang cấp xã từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; chuyển lực lượng vũ trang cấp xã từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, chuyển địa phương sang thời chiến; thực binh đánh địch đổ bộ đường không; thực binh xử lý tình huống phòng thủ dân sự thời chiến…

Đại tá Nguyễn Khắc Trung yêu cầu các lực lượng tham gia diễn tập cần tập trung thực hiện đúng nguyên tắc chiến đấu phòng thủ trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Chiến đấu phòng thủ phải mang tính tổng hợp cao, do các lực lượng của khu vực phòng thủ phường tiến hành. Trong đó lực lượng vũ trang địa phương làm nòng cốt; dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo, điều hành của chính quyền, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự phường chỉ huy thống nhất các lực lượng vũ trang.

Đại tá Nguyễn Khắc Trung phát biểu chỉ đạo công tác diễn tập.

Chiến đấu phòng thủ phải phát huy được sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, huy động tiềm lực của địa phương. Thực hiện tốt việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Các thành phần, lực lượng tham gia diễn tập cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, xây dựng ý chí, quyết tâm, đoàn kết, thống nhất cao để thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Quá trình diễn tập, từng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể phải chủ động kiểm tra chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo các nội dung trước khi vào diễn tập.

Diễn tập Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.

Các hội nghị, diễn tập thực binh phải tiến hành theo đúng kịch bản, phương án đã được Ban Chỉ đạo diễn tập thành phố thông qua, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị. Sau diễn tập, nhanh chóng bổ sung, hoàn thiện các phương án chiến đấu, phương án phòng thủ dân sự sát với điều kiện thực tế và tình hình của địa phương, đơn vị.

Ngay sau khai mạc, các lực lượng bước vào diễn tập giai đoạn 1 với những nội dung: Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; Hội nghị UBND cấp xã triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong trạng thái khẩn cấp về quốc phòng;…