Bắc Ninh: Khai mạc Chung kết Hội thi tìm hiểu pháp luật phòng, chống ma tuý

Một tác phẩm hội họa tại hội thi. (Ảnh: VC)

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Công an, các sở, cơ sở giáo dục cùng các thầy, cô giáo, học sinh và phụ huynh.

Đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và quyết tâm của hai Bộ trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, chống ma túy cho thế hệ trẻ; đồng thời góp phần triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy giai đoạn 2026-2030.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên Trần Văn Đạt cho biết: Ma túy là hiểm họa đối với sức khỏe con người, hạnh phúc gia đình, trật tự, an toàn xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước. Tệ nạn ma túy không chỉ để lại những hậu quả nặng nề đối với người sử dụng mà còn kéo theo nhiều hệ lụy về kinh tế, xã hội, an ninh, trật tự và chất lượng nguồn nhân lực của quốc gia.

Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục có những diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, khó nhận diện. Các loại ma túy mới, chất gây nghiện, chất hướng thần cùng những hình thức lôi kéo, dụ dỗ thông qua mạng xã hội và không gian mạng đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác phòng ngừa, nhất là trong môi trường học đường.

Theo Phó Vụ trưởng Trần Văn Đạt, học sinh phổ thông đang ở lứa tuổi hình thành nhân cách, phát triển nhận thức và hoàn thiện kỹ năng sống. Đây cũng là giai đoạn các em dễ bị tác động bởi môi trường xung quanh, bởi sự tò mò, tâm lý muốn khám phá và những ảnh hưởng từ bạn bè, mạng xã hội. Vì vậy, trang bị cho học sinh kiến thức pháp luật, khả năng nhận diện nguy cơ, kỹ năng tự bảo vệ và bản lĩnh trước những cám dỗ có liên quan đến ma túy là yêu cầu hết sức cấp thiết.

Các đại biểu dự khai mạc Hội thi. (Ảnh: VC)

Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy giai đoạn 2026-2030 đặt ra yêu cầu huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa hiểm họa ma túy từ sớm, từ xa.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, ngành Giáo dục có vai trò quan trọng trong việc hình thành nhận thức, bồi dưỡng nhân cách, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và trang bị kỹ năng sống cho học sinh. Nhà trường không chỉ là nơi truyền thụ tri thức mà còn phải thực sự là môi trường an toàn, lành mạnh, nơi mỗi học sinh được bảo vệ, được trang bị năng lực cần thiết để chủ động phòng tránh những nguy cơ tiêu cực từ xã hội.

Năm 2026, Bộ Giáo dục và đào tạo tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy dành cho học sinh phổ thông ở quy mô toàn quốc. Đây là một dấu mốc có ý nghĩa đối với công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong ngành Giáo dục, đồng thời là hoạt động cụ thể góp phần triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy giai đoạn 2026-2030.

Thí sinh trình bày sản phẩm tại hội thi. (Ảnh: VC)

Chia sẻ tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Vinh Thanh cho rằng, những thành quả giáo dục của các em học sinh, nhà trường cần được bảo vệ trong một môi trường học đường an toàn, lành mạnh, không có ma túy. Hội thi là sân chơi thiết thực giúp các em nhận diện nguy cơ, hiểu biết pháp luật và rèn luyện kỹ năng tự bảo vệ. Mong rằng qua Hội thi, mỗi em học sinh sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực, lan tỏa thông điệp "Học sinh chung tay hành động vì một trường học an toàn, không ma túy".

Được phát động từ ngày 31/8/2026, với hai vòng thi cấp tỉnh và cấp toàn quốc, Bộ Giáo dục và đào tạo kỳ vọng Hội thi không chỉ dừng lại ở một hoạt động thi đua, giao lưu, học hỏi mà sẽ tạo ra sức lan tỏa rộng rãi, trở thành động lực thúc đẩy phong trào tìm hiểu pháp luật, giáo dục kỹ năng phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục trên cả nước.