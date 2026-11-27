Chiều 27/11, Liên minh Hợp tác xã thành phố Bắc Ninh tổ chức khai mạc Chợ phiên quảng bá, giới thiệu sản phẩm hợp tác xã thành phố Bắc Ninh và các tỉnh, thành phố năm 2026.

Dự khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố.

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Phạm Minh Hiền phát biểu khai mạc chương trình.

Chợ phiên năm nay thu hút hơn 30 gian hàng của các hợp tác xã tiêu biểu thuộc thành phố Bắc Ninh và 12 tỉnh, thành phố trong cả nước. Các gian hàng trưng bày, giới thiệu đa dạng sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của các địa phương, giới thiệu thương hiệu, tiềm năng, thế mạnh sản xuất của khu vực kinh tế tập thể đến người tiêu dùng và đối tác phân phối.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Minh Hiền, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố nhấn mạnh: Những năm qua, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Nhiều sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng địa phương từng bước khẳng định vị thế trên thị trường.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Chợ phiên quảng bá, giới thiệu sản phẩm hợp tác xã thành phố Bắc Ninh và các tỉnh, thành phố năm 2026.

Vì vậy, chương trình Chợ phiên Hợp tác xã năm 2026 không chỉ là hoạt động quảng bá sản phẩm mà còn tạo cơ hội để các hợp tác xã giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, kết nối đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ. Qua đó, lan tỏa tinh thần hợp tác, liên kết vùng, phát huy thế mạnh của từng địa phương và nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tập thể.

Điểm nhấn của chương trình năm nay là sự kết hợp với hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với các hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã năm 2026 và Hội nghị “Kết nối trách nhiệm - phát triển chuỗi cung ứng xanh, số và bền vững”.

Tại hội nghị, các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Chợ phiên quảng bá, giới thiệu sản phẩm hợp tác xã thành phố Bắc Ninh và các tỉnh, thành phố năm 2026; tham quan một số gian hàng hợp tác xã tiêu biểu.

Các đại biểu tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm hợp tác xã tiêu biểu của thành phố Bắc Ninh tại Chợ phiên.

Chợ phiên diễn ra từ ngày 27/11 đến hết ngày 29/11/2026, tại trụ sở cơ quan Liên minh Hợp tác xã thành phố. Đây là hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ các hợp tác xã xúc tiến thương mại, nâng cao giá trị sản phẩm, phát triển thương hiệu và mở rộng mạng lưới đối tác, góp phần thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể thành phố Bắc Ninh phát triển hiệu quả trong giai đoạn mới.