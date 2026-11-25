Các học viên được nghiên cứu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng; đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam; quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, quản lý ở cơ sở…

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung phát biểu tại lễ khai giảng.

Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ thực hiện giảng dạy theo mô hình đồng giảng với phương châm “giảng viên, học viên đồng kiến tạo tri thức mới, giá trị mới”.

Mỗi buổi học dành 50% thời gian cho lý thuyết và 50% cho thảo luận, thực hành, xử lý tình huống. Hai giảng viên cùng chuẩn bị bài, hướng dẫn học viên đối chiếu luận điểm trong giáo trình với thực tiễn và làm rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Phần trao đổi là những kinh nghiệm thực tiễn của học viên, trên cơ sở chấp hành nghiêm quy định bảo vệ bí mật nhà nước và bí mật công tác.

Để kết quả học tập, rèn luyện của các lớp đạt tốt, đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đề nghị các học viên chấp hành nghiêm giờ học, đọc trước giáo trình, chuẩn bị câu hỏi và tham gia thảo luận.

Học viên hệ tập trung bàn giao công việc để dành trọn thời gian cho khóa học. Học viên hệ không tập trung báo cáo lịch từng đợt học với chỉ huy, chủ động sắp xếp công tác, bảo đảm có mặt đầy đủ.

Đại biểu và học viên dự lễ khai giảng.

Các khoa chuyên môn và giảng viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch phân công giảng dạy theo quyết định của Hiệu trưởng bằng hình thức đồng giảng. Giảng viên thứ nhất và giảng viên thứ hai cùng xác định trọng tâm lý luận, thống nhất người trình bày, người điều hành thảo luận và người kết luận từng nội dung.

Giảng viên dành thời gian cho học viên lý giải ý kiến, góp ý về căn cứ và cách lập luận. Sau buổi dạy, hai giảng viên cùng rút kinh nghiệm để điều chỉnh bài giảng tiếp theo. Các khoa cần chủ động tăng cường hoạt động dự giờ, rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy theo mô hình đồng giảng.

Chủ nhiệm lớp lập kế hoạch, theo dõi sĩ số, trao đổi với giảng viên về ý thức học tập của học viên. Lớp tập trung nhận xét hằng tuần, lớp không tập trung họp sau mỗi đợt học hằng tháng và tổ chức đánh giá, xếp loại điểm rèn luyện theo từng học phần, toàn khóa bảo đảm dân chủ, khách quan.

Đại diện học viên tặng hoa nhà trường.

Mục tiêu khóa học nhằm trang bị cho các học viên kiến thức cơ bản, có hệ thống về lý luận chính trị, củng cố niềm tin, bản lĩnh chính trị và đạo đức cách mạng, rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.