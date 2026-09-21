Bắc Ninh: Khắc phục sự cố sạt lở mương dẫn nước tưới cho 100ha đất nông nghiệp

Trong quá trình sửa chữa, cải tạo mương dẫn nước phục vụ tưới cho hơn 100ha đất nông nghiệp ở xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh đã xảy ra sự cố sụt lún và đổ tường mương.

Nguyên nhân được Ban Quản lý dự án xây dựng xã Hoàng Vân cho biết là do quá trình xây tường mương vừa xong thì gặp mưa lớn kéo dài.

Khắc phục sự cố sạt lở mương dẫn nước tưới cho 100ha đất nông nghiệp ở xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh.

"Ngày 15 và 16/9 trên địa bàn xã Hoàng Vân xuất hiện mưa lớn đã khiến hơn 100m tường mương nước (phía giáp đường giao thông, qua thôn Bảo An) vừa mới xây xong đổ sập.

Hiện nay nhà thầu vẫn đang triển khai thi công, xây tường mương và đắp đất móng rãnh chưa bàn giao cho chủ đầu tư", ông Nguyễn Thanh Tùng, cán bộ Ban Quản lý dự án xây dựng xã Hoàng Vân cho biết.

Báo cáo của Ban Quản lý dự án xây dựng xã Hoàng Vân cũng khẳng định, nguyên nhân của sự cố trên là do ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều ngày, lượng nước lớn trên đỉnh dốc thôn Bảo An chảy xuống tràn vào lề đường đất mới đắp, sau đó gây bão hòa giữa nước và đất, tạo áp lực xung kích cộng hưởng, gây ra áp lực lớn dồn vào phía tường của công trình dẫn đến làm đổ tường mương.

Được biết, sự cố sạt lở này nằm trong gói thầu số 3, nâng cấp sửa chữa hệ thống mương tưới nước phục vụ hơn 100ha đất nông nghiệp của các thôn: Vạn Thạch, Lạc Yên, Liễu Ngạn, Vân Xuyên, Thống Nhất, Bảo An xã Hoàng Vân với chiều dài hơn 2km, vốn đầu tư hơn 2 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hoàng Tâm, Phó chủ tịch UBND xã Hoàng Vân cho hay, ngay sau khi xảy ra sự cố sạt lở, xã đã chỉ đạo nhà thầu thi công là Công ty TNHH Xây dựng Bình An BG nhanh chóng khắc phục.

"Ngày sau khi xảy ra sự cố chúng tôi đã chỉ đạo nhà thầu thi công dọn dẹp và loại bỏ những đoạn mương nứt vỡ, sau đó xây dựng lại tường mương, tăng cường các biện pháp đảm bảo chất lượng công trình như bổ sung thanh giằng kết nối 2 bên tường mương, để lỗ thoát nước phía giáp đường giao thông để giảm áp lực khi mưa lớn", ông Tâm nói.

Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Vân khẳng định việc khắc phục sạt lở tường mương sẽ không làm tăng thêm chi phí đầu tư và đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ.

"Tất cả chi phí xử lý sự cố sạt lở tường mương phía nhà thầu thi công và tổ thợ xây dựng phải bỏ ra khắc phục. Chúng tôi cũng đề nghị các đơn vị này phải tăng cường thêm nhân công làm việc tại công trường để hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Cuối tháng 10 tới phải hoàn thành hơn 2km nâng cấp, cải tạo mương, phục vụ dẫn nước cho bà con sản xuất vụ màu tới", ông Nguyễn Hoàng Tâm nói.

Phùng Tuệ An