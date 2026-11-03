Bắc Ninh: Khắc phục bất cập cho đường thông suốt

Tuyến đường kết nối khu vực trung tâm hành chính đô thị các phường Võ Cường, Kinh Bắc với phường Nam Sơn hết sức hạn chế, hệ thống giao thông hiện trạng chưa được đầu tư xây dựng đồng bộ. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiếu, Chủ tịch UBND phường cho biết, phương tiện giao thông lưu thông chủ yếu phải đi qua hầm chui dân sinh dưới quốc lộ 1 có mặt cắt hẹp, lòng đường 8,5 m song mặt cắt ngang hầm bị thu hẹp còn 3 m, chiều cao tĩnh không 2,5 m chỉ đủ cho 1 phương tiện xe ô tô tải trọng nhỏ đi qua một chiều. Cùng đó, tại khu vực hầm chui dân sinh thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Cụm đèn tín hiệu và phân làn giao thông được bổ sung nhằm khắc phục bất cập giao thông trên tuyến quốc lộ 18.

Mặt khác, mạng lưới đường bộ tại khu vực chưa hoàn chỉnh, chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và nối không gian giữa các đô thị. Các hướng tiếp cận hiện hữu thông qua quốc lộ 1, quốc lộ 38 và quốc lộ 18 đều thường xuyên xảy ra ùn tắc, thiếu các tuyến nhánh kết nối, làm gia tăng áp lực giao thông và hạn chế khả năng phát triển kinh tế; ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư.

Không chỉ ở khu vực nêu trên, tuyến quốc lộ 18, đoạn qua Khu công nghiệp Quế Võ, phường Phương Liễu cũng thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Đây là một trong những “điểm trừ” trong thu hút đầu tư của thành phố do các doanh nghiệp lo ngại khó khăn trong lưu thông, vận chuyển, tiêu thụ hàng hóa. Trước thực tế này, thành phố đã lập đoàn công tác kiểm tra thực tế và chỉ đạo khắc phục khẩn trương.

Thực hiện chỉ đạo, Sở Xây dựng đã phối hợp tổ chức thực hiện ngay việc điều chỉnh các cụm đèn tín hiệu giao thông trên tuyến, đoạn từ Km2+600 đến Km8+070 để bảo đảm hạn chế tối đa xung đột giao thông giữa các dòng xe (đặc biệt là giữa dòng xe rẽ trái, quay đầu với dòng xe đi thẳng); đồng thời, cấm xe quay đầu tại một số vị trí. Cùng đó, Sở Xây dựng cũng chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Phòng cảnh sát giao thông (Công an thành phố) tổ chức rà soát các biển báo, cắt tỉa cành cây che khuất biển báo, đèn tín hiệu giao thông.

Trung tâm Điều hành và Giám sát giao thông vận tải thành phố đã bổ sung, nối dài dải phân cách cứng tại đảo tam giác ngay chân cầu Đại Phúc để định hướng các dòng xe từ đường gom, không cho xung đột với dòng xe theo hướng đi thẳng từ cầu Đại Phúc xuống; sơn vạch kẻ đường để thực hiện tổ chức giao thông đi theo làn tại các vị trí nút giao có tổ chức đèn tín hiệu giao thông.

Như vậy, công tác tổ chức giao thông trên quốc lộ 18, đoạn qua Khu công nghiệp Quế Võ đang được cơ quan chức năng triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm khắc phục những bất cập; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và công nhân đi lại, thúc đẩy giao thương, trao đổi hàng hóa, nhất là vào giờ cao điểm.

Thành phố Bắc Ninh luôn lắng nghe, tiếp thu và đánh giá cao những kiến nghị của Nhân dân và các địa phương về các điểm nghẽn, bất cập trong tổ chức giao thông. Thời gian tới, thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung tháo gỡ, đưa ra các giải pháp khắc phục triệt để, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, duy trì lưu thông thông suốt trên tuyến.

Cùng với giải pháp trên, Sở Xây dựng cũng đang bổ sung khối lượng, điều chỉnh thiết kế công trình sửa chữa, mở rộng mặt đường quốc lộ 18, đoạn từ lý trình Km4+420 - Km8+070 để thực hiện mở rộng tối đa mặt đường (giảm diện tích các dải phân cách, dải cây xanh) tại các vị trí nút giao để bố trí các làn xe ưu tiên cho hướng rẽ phải và bố trí làn xe dừng chờ cho hướng rẽ trái; đóng lối ra, vào từ đường gom bên phải ra quốc lộ 18 tại Km6+150 (trước cổng Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc). Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình sửa chữa, mở rộng mặt đường quốc lộ18 đoạn từ lý trình Km4+420 – Km8+070, bảo đảm hoàn thành trước Tết Nguyên đán; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu lắp đặt 6 cụm đèn tín hiệu giao thông thông minh (sử dụng công nghệ AI) tại các vị trí như: Km2+900; Km4+420, Km5+250; Km6+300, Km7+260; Km9+800, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Ngoài giải pháp trước mắt, theo đại diện Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp thành phố số 2, đơn vị đang tổ chức nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án cầu vượt dân sinh tại khoảng Km5+525 trên quốc lộ 18; bổ sung các đường dẫn lên cầu dân sinh để bảo đảm thuận tiện cho phương tiện lưu thông; mở rộng quốc lộ 18 đoạn khoảng từ Km8+070 đến Km10+500, dự kiến khởi công trước ngày 30/4/2027. Để dự án mở rộng đường triển khai đúng tiến độ, UBND phường Phương Liễu, Quế Võ đang xây dựng phương án giải phóng mặt bằng.

Với bất cập tại khu vực hầm chui qua quốc lộ 1, phường Kinh Bắc đề xuất đầu tư xây dựng mở rộng hầm chui qua quốc lộ 1 tại khu 5, phường Đại Phúc (nay là phường Võ Cường) nhằm khắc phục điểm nghẽn, tăng kết nối giữa khu vực dân cư với trung tâm đô thị. Công trình góp phần cải thiện mặt cắt giao thông, nâng cao khả năng lưu thông và an toàn cho các phương tiện, đặc biệt trong điều kiện nhu cầu đi lại ngày càng gia tăng. Việc đầu tư còn góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và chỉnh trang đô thị theo định hướng quy hoạch.

Thành phố Bắc Ninh luôn lắng nghe, tiếp thu và đánh giá cao những kiến nghị của Nhân dân và các địa phương về khắc phục điểm nghẽn, bất cập trong tổ chức giao thông. Thời gian tới, thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung tháo gỡ, đưa ra các giải pháp khắc phục triệt để, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, duy trì lưu thông thông suốt trên tuyến.