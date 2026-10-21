Bắc Ninh kết nối tiêu thụ hơn 118.500 tấn trái cây chủ lực

Theo báo cáo của Sở Công Thương, Bắc Ninh hiện có khoảng 11.650 ha trồng cam, bưởi, táo và ổi, với tổng sản lượng ước đạt 118.525 tấn, tăng 18,7% so với năm 2025. Trong đó, bưởi có diện tích khoảng 5.200 ha, sản lượng 47.000 tấn; táo 2.900 ha, sản lượng 35.090 tấn; cam 2.500 ha, sản lượng 27.600 tấn và ổi 1.050 ha, sản lượng 8.835 tấn.

Thời gian qua, các sản phẩm trái cây của thành phố được tiêu thụ qua nhiều kênh như: thương lái, chợ đầu mối, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, doanh nghiệp thu mua và nền tảng thương mại điện tử. Một số sản phẩm đã bước đầu tiếp cận thị trường quốc tế, trong đó bưởi đào đường được xuất khẩu sang Nga, sản phẩm ổi xuất khẩu sang Anh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Thịnh phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: bacninh.gov.vn

Tuy nhiên, sản xuất và tiêu thụ trái cây vẫn còn những hạn chế như quy mô sản xuất phân tán, thiếu đồng đều giữa các hộ và vùng trồng; liên kết giữa người sản xuất với doanh nghiệp thu mua, phân phối, chế biến chưa chặt chẽ. Năng lực sơ chế, bảo quản sau thu hoạch còn hạn chế; việc xây dựng vùng sản xuất đạt tiêu chuẩn, quản lý mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc cần tiếp tục được đẩy mạnh để đáp ứng yêu cầu của các thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi về nhu cầu thị trường, khả năng cung ứng, tiêu chuẩn chất lượng, quy cách đóng gói, bảo quản, vận chuyển và giải pháp kết nối tiêu thụ. Đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã và đơn vị phân phối chia sẻ khả năng hợp tác, mở rộng kênh bán hàng, phát triển thương mại điện tử, từng bước hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến phân phối và xuất khẩu.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Thịnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tăng cường liên kết sản xuất với tiêu thụ, tổ chức sản xuất theo nhu cầu thị trường, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, đồng thời duy trì nguồn cung ổn định.

Lễ Ký kết biên bản ghi nhớ, biên bản thỏa thuận, hợp tác tiêu thụ trái cây và các nông sản chủ lực, đặc trưng của các tập đoàn, doanh nghiệp, trung tâm thương mại, HTX sản xuất, chế biến và tiêu thụ trái cây, sàn thương mại điện tử. Ảnh: bacninh.gov.vn

Sở Công Thương chủ trì kết nối doanh nghiệp, hệ thống phân phối, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thương mại điện tử và tìm kiếm đối tác xuất khẩu. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp rà soát vùng trồng, sản lượng, thời gian thu hoạch, hoàn thiện mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và nâng cao năng lực sơ chế, bảo quản. Các đơn vị liên quan hỗ trợ ứng dụng công nghệ, phát triển thương hiệu, kết hợp quảng bá trái cây với du lịch trải nghiệm tại các vùng trồng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất nâng cao chất lượng, hoàn thiện bao bì, nhãn mác, chủ động kết nối với các đơn vị phân phối, thu mua, chế biến và xuất khẩu, hướng tới xây dựng các hợp đồng tiêu thụ ổn định, lâu dài. Hiệu quả hội nghị cần được cụ thể hóa bằng đơn hàng và thỏa thuận hợp tác thực chất, góp phần mở rộng thị trường, nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân.

Trong khuôn khổ hội nghị, các tập đoàn, doanh nghiệp, trung tâm thương mại, hợp tác xã sản xuất, chế biến, tiêu thụ trái cây và các sàn thương mại điện tử đã ký kết biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác tiêu thụ cam, bưởi, táo, ổi cùng các nông sản chủ lực, đặc trưng của thành phố.