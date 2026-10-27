Bắc Ninh kết nối nền tảng số, nâng hiệu quả quản lý

Nền tảng số phục vụ công việc và người dân

Thành phố Bắc Ninh hiện quản lý, vận hành 18 nền tảng, hệ thống thông tin dùng chung. Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ chủ quản hoặc phụ trách hạ tầng 16 hệ thống; Văn phòng UBND thành phố quản lý hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; Công an thành phố phối hợp quản lý hệ thống camera. Theo chức năng, các nền tảng chia thành ba nhóm: Phục vụ quản lý, điều hành nội bộ; cung cấp thông tin, dịch vụ và tiếp nhận phản ánh của người dân, doanh nghiệp; kết nối, lưu trữ và khai thác dữ liệu.

Cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra dữ liệu trên hệ thống Trung tâm giám sát, điều hành thông minh IOC Bắc Ninh.

Ở nhóm điều hành nội bộ, các hệ thống thư điện tử công vụ, quản lý văn bản, thông tin báo cáo, ký số và hội nghị trực tuyến hỗ trợ cán bộ trao đổi thông tin, luân chuyển văn bản, xử lý công việc trên môi trường điện tử. Hệ thống ký số hiện vận hành 81.076 chứng thư số chuyên dùng công vụ, gồm 8.155 chứng thư số tổ chức và 72.921 chứng thư số cá nhân. Tỷ lệ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước đạt 100%, trừ văn bản mật; 100% văn bản phát hành sử dụng chữ ký số của tổ chức và cá nhân, hồ sơ văn bản được xử lý toàn trình trên hệ thống.

Với người dân và doanh nghiệp, Cổng thông tin điện tử, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng iBắc Ninh và nền tảng phản ánh hiện trường mở thêm kênh tiếp cận thông tin, thực hiện thủ tục và gửi ý kiến đến cơ quan chức năng. Hiệu quả của các nền tảng còn thể hiện ở khả năng tiếp nhận, chuyển xử lý những vấn đề phát sinh trong đời sống. Chị Nguyễn Thị Hà ở phường Nếnh phấn khởi khi ý kiến phản ánh về tình trạng cống hở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tại khu vực hầm chui dân sinh từ tổ dân phố Đông Tiến sang Khu công nghiệp Quang Châu được cơ quan chuyên môn tiếp nhận và xử lý chỉ sau một tuần. Phản ánh được gửi trong tháng 8/2026 thông qua nền tảng phản ánh hiện trường.

Hay như ứng dụng iBắc Ninh được phát triển theo mô hình siêu ứng dụng, hướng tới trở thành kênh giao tiếp số giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp. Nền tảng tích hợp các tiện ích tra cứu trong nhiều lĩnh vực như quy hoạch, y tế, giáo dục, bảo hiểm xã hội, mã số thuế, du lịch và vi phạm giao thông giúp người dùng thuận tiện hơn khi tìm kiếm thông tin.

Nhóm nền tảng dữ liệu và hạ tầng công nghệ hỗ trợ kết nối, lưu trữ, chia sẻ, khai thác thông tin gồm nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP), kho dữ liệu số, cổng dữ liệu mở, bản đồ số (GIS), camera giám sát... Hiện nay, Kho dữ liệu số của thành phố đã tích hợp hơn 250 giao diện lập trình ứng dụng (API), kết nối dữ liệu trong các lĩnh vực dân cư, giáo dục, y tế, kinh tế - xã hội, đăng ký kinh doanh, vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Hệ thống camera hiện quản lý khoảng 2.000 camera và đang tiếp tục tích hợp thêm gần 2.000 camera; OCR hỗ trợ số hóa hồ sơ thủ tục hành chính.

Kết nối đồng bộ, tăng hiệu quả khai thác

Bên cạnh những kết quả đạt được, các nền tảng số dùng chung vẫn còn một số hạn chế, chủ yếu ở khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu và mức độ đồng bộ về tiêu chuẩn kỹ thuật. Dữ liệu trên một số hệ thống chưa được cập nhật đầy đủ, làm giảm hiệu quả khai thác thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành. Điển hình như nền tảng bản đồ số (GIS) hiện chưa được cập nhật dữ liệu đầy đủ theo địa giới hành chính mới, phần lớn vẫn thuộc địa bàn tỉnh Bắc Giang trước đây. Điều này ảnh hưởng đến việc sử dụng dữ liệu trong quản lý đất đai, quy hoạch và các lĩnh vực liên quan. Bên cạnh đó, hạ tầng Trung tâm dữ liệu, hệ thống hội nghị truyền hình và camera cũng cần tiếp tục được rà soát, nâng cấp nhằm tăng khả năng kết nối và sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có.

Hiện nay, Kho dữ liệu số của thành phố đã tích hợp hơn 250 giao diện lập trình ứng dụng (API), kết nối dữ liệu trong các lĩnh vực dân cư, giáo dục, y tế, kinh tế - xã hội, đăng ký kinh doanh, vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Hệ thống camera hiện quản lý khoảng 2.000 camera và đang tiếp tục tích hợp thêm gần 2.000 camera.

Theo ông Nguyễn Đức Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số (Sở Khoa học và Công nghệ), việc phát triển các nền tảng dùng chung cần chuyển mạnh theo hướng tăng cường kết nối, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu. Khi các hệ thống được chuẩn hóa và liên thông, cơ quan nhà nước sẽ hạn chế việc nhập lại thông tin, rút ngắn thời gian xử lý công việc; người dân, doanh nghiệp cũng thuận tiện hơn trong thực hiện thủ tục hành chính và tra cứu thông tin. Từ thực tế đó, thời gian tới, việc hoàn thiện các nền tảng cần tập trung trước hết vào nâng cao khả năng liên thông và chất lượng dữ liệu. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm nghiên cứu hợp nhất hai nhánh nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP); hoàn thiện phương án hợp nhất hạ tầng Trung tâm tích hợp dữ liệu; nâng cấp Kho dữ liệu số, Cổng dữ liệu mở và cập nhật dữ liệu GIS theo địa giới hành chính mới. Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin, đồng thời nghiên cứu bổ sung các tiện ích trí tuệ nhân tạo (AI) như hỗ trợ tóm tắt văn bản và kiểm tra chính tả trên hệ thống quản lý văn bản.

Cùng với giải pháp về nền tảng, thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tham mưu UBND thành phố hoàn thiện quy chế quản lý, vận hành, khai thác nền tảng kết nối, liên thông trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị; xây dựng công cụ đánh giá mức độ sử dụng, thu thập phản hồi của người dùng; rà soát các nền tảng số dùng chung quốc gia, đề xuất tiêu chí, yêu cầu kỹ thuật bảo đảm khả năng đăng nhập một lần qua VNeID. Trên cơ sở đó, Sở sẽ tiếp tục rà soát nhu cầu sử dụng, yêu cầu kỹ thuật và khả năng kết nối giữa các nền tảng; phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai nhiệm vụ theo lộ trình. Mục tiêu là khắc phục tình trạng dữ liệu phân tán, nâng cao hiệu quả khai thác các hệ thống dùng chung, bảo đảm dữ liệu được chia sẻ thuận lợi, qua đó, phục vụ tốt hơn công tác quản lý, điều hành và giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp.