Bắc Ninh: Kết nối giao thông, tạo động lực mới

Mỗi công trình giao thông hoàn thành là thêm một mạch kết nối được khai thông, tạo động lực mới cho công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch phát triển. Đường mở đến đâu, không gian phát triển được mở rộng đến đó; cơ hội cũng đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp. Từ những tuyến đường mới, một Bắc Ninh xanh hơn, văn minh hơn, năng động hơn đang dần hiện hữu, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Hệ thống cầu vượt, nút giao trên cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, đoạn qua phường Việt Yên.

Tuyến đường bê tông lên Đồng Cao, xã Vân Sơn - điểm du lịch hấp dẫn.

Tuyến đường từ trung tâm phường Hiệp Hòa nối với đường Vành đai 4.

Hạ tầng giao thông qua phường Chũ được nâng cấp, mở rộng.

Đường Trần Hưng Đạo qua địa phận phường Đa Mai.

Tuyến đường dẫn lên cầu Hà Bắc 1 nối với đường Vành đai 4 thuộc địa phận phường Vân Hà.

Đường giao thông tại xã Đại Sơn.

Tuyến đường nối quốc lộ 31 (đoạn qua phường Phượng Sơn), cầu Mỹ An với đường 293.

Quốc lộ 17 đoạn qua phường Yên Dũng.