Bắc Ninh: Kết nối giao thông, tạo động lực mới
Những tuyến đường mới rộng mở đang từng bước tạo nên diện mạo giao thông hiện đại cho Bắc Ninh. Không chỉ rút ngắn khoảng cách giữa các vùng đất, những tuyến đường còn mở thêm hướng đi cho dòng vốn, hàng hóa và du khách; kết nối các khu công nghiệp, đô thị, làng nghề, vùng sản xuất với các trung tâm kinh tế trong và ngoài thành phố.
Mỗi công trình giao thông hoàn thành là thêm một mạch kết nối được khai thông, tạo động lực mới cho công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch phát triển. Đường mở đến đâu, không gian phát triển được mở rộng đến đó; cơ hội cũng đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp. Từ những tuyến đường mới, một Bắc Ninh xanh hơn, văn minh hơn, năng động hơn đang dần hiện hữu, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/ket-noi-giao-thong-tao-dong-luc-moi-postid456688.bbg