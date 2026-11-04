Bắc Ninh: Kết nối dữ liệu, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Một lần khai báo, nhiều lần sử dụng

Trung bình mỗi ngày, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Dĩnh tiếp nhận từ 120 - 150 hồ sơ thủ tục hành chính. Khối lượng công việc nhiều nên việc khai thác dữ liệu dùng chung góp phần hỗ trợ cán bộ tra cứu thông tin, giảm giấy tờ người dân phải cung cấp và rút ngắn các khâu xử lý hồ sơ. Đến đề nghị trích lục khai tử cho mẹ đẻ mất từ năm 1990 để thực hiện thủ tục thừa kế, bà Ngô Thị Hồng, trú tại thôn Tân Sơn, xã Tân Dĩnh chỉ cần xuất trình căn cước công dân, kê khai theo hướng dẫn; cán bộ tiếp nhận tra cứu thông tin trên hệ thống, thực hiện quy trình xử lý và trả kết quả.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Chi giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Tương tự, đến thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh cho con, anh Nguyễn Văn Anh, thôn Hậu (cùng xã Tân Dĩnh) được cán bộ Trung tâm hỗ trợ thực hiện đồng thời các thủ tục liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia gồm: Đăng ký thường trú, cấp thẻ căn cước cho trẻ và thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi. Nhờ dữ liệu được số hóa, khi có nhu cầu cấp bản sao giấy khai sinh cho con, anh không phải cung cấp lại các giấy tờ, thông tin đã được cập nhật, lưu trữ. “Lần đầu đến thực hiện thủ tục hành chính nên tôi rất bất ngờ bởi thủ tục đơn giản, dễ thực hiện. Đặc biệt, những thông tin tôi đã cung cấp có thể tái sử dụng cho những lần sau”, anh Nguyễn Văn Anh chia sẻ.

Thực tế, khi dữ liệu được kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả, người dân sẽ giảm việc kê khai, cung cấp lại giấy tờ; cán bộ tiếp nhận có thêm điều kiện kiểm tra, xử lý hồ sơ. Để dữ liệu được khai thác, tái sử dụng hiệu quả, khâu số hóa hồ sơ ngay từ khi tiếp nhận được các địa phương quan tâm. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Yên, phần việc này được thực hiện đồng bộ từ khâu tiếp nhận đến trả kết quả. Cùng với bố trí khu vực số hóa, Trung tâm phân công cán bộ hướng dẫn người dân thực hiện các thao tác; hỗ trợ kiểm tra, cập nhật thông tin lên hệ thống. Nhờ đó, trong 10 tháng năm 2026, tỷ lệ hồ sơ được số hóa thành phần hồ sơ khi tiếp nhận tại Trung tâm đạt 100%; tỷ lệ hồ sơ tái sử dụng dữ liệu số hóa đạt 52,1%; 100% hồ sơ được cấp kết quả điện tử.

Hay tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Trường Sơn, kết quả số hóa hồ sơ gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cán bộ, công chức. Đồng chí Đinh Văn Bính, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Trường Sơn cho biết: “Nhờ phân công rõ người, rõ việc và tăng cường kiểm soát tiến độ, chất lượng số hóa hồ sơ từng bước được nâng lên, Trung tâm đang đứng thứ 17/99 xã, phường về số hóa hồ sơ”.

Rõ trách nhiệm, nâng hiệu quả khai thác dữ liệu

Theo thống kê, trong tháng 10/2026, toàn thành phố tiếp nhận hơn 540,6 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có hơn 497,3 nghìn hồ sơ trực tuyến, chiếm tỷ lệ 91,99%; thời gian giải quyết trung bình đạt 4,42 ngày/hồ sơ. Bên cạnh kết quả tích cực về tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, các chỉ số liên quan đến số hóa, khai thác dữ liệu vẫn còn hạn chế. Cụ thể, tỷ lệ hồ sơ có kết quả điện tử đạt 73,76%; tỷ lệ khai thác, sử dụng lại dữ liệu đã số hóa chỉ đạt 16,22%.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Yên hỗ trợ người dân tra cứu thủ tục hành chính.

Theo kết quả đánh giá trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, ngày 2/11, chỉ số số hóa hồ sơ của thành phố đạt 11,12/22 điểm; tỷ lệ hồ sơ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa đạt 26,03%. Lý giải về kết quả này, đại diện một số sở, ngành, địa phương cho rằng, nhiều thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của khối sở, ngành được thực hiện trên hệ thống tập trung của các bộ, ngành, trong khi việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với kho dữ liệu điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia chưa đầy đủ.

Trong tháng 10/2026, toàn thành phố tiếp nhận hơn 540,6 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có hơn 497,3 nghìn hồ sơ trực tuyến, chiếm tỷ lệ 91,99%; thời gian giải quyết trung bình đạt 4,42 ngày/hồ sơ.

Bên cạnh đó, tại một số cơ quan, việc số hóa hồ sơ ngay khi tiếp nhận, cập nhật kết quả điện tử trước khi trả kết quả chưa được thực hiện nghiêm túc, ảnh hưởng đến khả năng hình thành và khai thác dữ liệu dùng chung.

Để khắc phục những hạn chế còn tồn tại, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định rõ trách nhiệm, thời hạn và kết quả khắc phục đối với từng đơn vị, từng cá nhân, từng khâu công việc. Trong tháng 11/2026, Văn phòng UBND thành phố trình phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên cơ sở khai thác dữ liệu. Cũng trong tháng 11, thành phố dự kiến thí điểm nền tảng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tại 5 xã, phường gồm: Bắc Giang, Kinh Bắc, Tiền Phong, Võ Cường, Hợp Thịnh và 2 sở: Tài chính, Nội vụ. Tại các địa phương, căn cứ tình hình thực tế, Trung tâm Phục vụ hành chính công nâng cao chất lượng giải quyết, kiểm soát chặt chẽ tiến độ xử lý hồ sơ, hạn chế phát sinh hồ sơ quá hạn; đồng thời đẩy mạnh số hóa, cấp kết quả điện tử, khai thác và tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa.