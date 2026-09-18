Bắc Ninh: Kết nối chính sách và công nghệ năng lượng xanh

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc, Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh cùng các ngân hàng, cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo khách hàng.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Văn Bảo, Giám đốc Công ty An Khang Xanh cho biết, chương trình được tổ chức nhằm cung cấp thông tin để khách hàng hiểu đúng chính sách, lựa chọn giải pháp phù hợp và có thêm cơ sở đánh giá hiệu quả vận hành thông qua những dự án điện mặt trời đã được triển khai trên thực tế.

Theo ông Trần Văn Bảo, An Khang Xanh mong muốn thông qua chương trình tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, nhà sản xuất, doanh nghiệp, đơn vị triển khai và người dân. Từ đó thúc đẩy sử dụng năng lượng chủ động, an toàn, tiết kiệm và bền vững trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Văn Bảo, Giám đốc Công ty An Khang Xanh chia sẻ về mô hình đầu tư, hệ thống cung ứng, hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ sau bán hàng của Công ty.

Tại diễn đàn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Xuân Hồi, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc, đại diện Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh và một số đại biểu phân tích về nhu cầu sử dụng điện của doanh nghiệp, người dân hiện nay, nhất là năng lượng tái tạo, điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Đồng thời giới thiệu khái quát các quy định mới liên quan đến điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ; cơ chế hỗ trợ và những vấn đề cần lưu ý trong quá trình triển khai.

Đáng chú ý, chương trình dành thời lượng trao đổi về Nghị định số 243/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ và Nghị quyết số 21/2026/NQ-HĐND ngày 16/7/2026 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ điện giai đoạn 2026-2030.

Việc thông tin, giải thích rõ các quy định được đánh giá có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tại khu dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Bắc Ninh ngày càng tăng, trong khi các giải pháp sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng được quan tâm.

Đối với hộ gia đình, điện mặt trời mái nhà kết hợp lưu trữ có thể góp phần chủ động nguồn điện phục vụ sinh hoạt; đối với doanh nghiệp, việc lựa chọn giải pháp phù hợp còn gắn với yêu cầu kiểm soát chi phí năng lượng và định hướng sản xuất xanh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Xuân Hồi phân tích về nhu cầu sử dụng điện của doanh nghiệp, người dân hiện nay.

Cùng với nội dung chính sách, ông Kevin Duy Anh, đại diện Tập đoàn WoodWe giới thiệu định hướng phát triển trong lĩnh vực sản xuất biến tần điện mặt trời và cung cấp các giải pháp năng lượng thông minh. Các giải pháp được giới thiệu gồm hệ thống hybrid và lưu trữ năng lượng phục vụ phân khúc dân dụng, thương mại và công nghiệp; trao đổi về khả năng vận hành, giám sát và tối ưu hiệu quả sử dụng điện.

Đại diện Công ty An Khang Xanh chia sẻ thêm về mô hình đầu tư, hệ thống cung ứng, hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ sau bán hàng; đồng thời giới thiệu một số dự án C&I (thương mại và công nghiệp) và tình huống triển khai thực tế. Qua đó, các đại biểu và khách hàng có thêm thông tin để xem xét sự phù hợp giữa quy mô đầu tư, nhu cầu phụ tải, khả năng lưu trữ và phương án vận hành hệ thống.

Theo giới thiệu, Công ty An Khang Xanh có trụ sở tại xã Yên Trung, hoạt động trong các lĩnh vực phân phối thiết bị năng lượng, đầu tư năng lượng tái tạo, EPC dân dụng và C&I, logistics, hỗ trợ tài chính và dịch vụ sau bán hàng. Là nhà phân phối ủy quyền của GoodWe tại Việt Nam, doanh nghiệp tập trung xây dựng năng lực cung ứng, kỹ thuật và hỗ trợ khách hàng, đại lý, đối tác trong quá trình triển khai các giải pháp năng lượng.

Các đại biểu tìm hiểu về các thiết bị của Tập đoàn GoodWe.

Tập đoàn GoodWe là nhà sản xuất biến tần điện mặt trời và cung cấp giải pháp lưu trữ năng lượng thông minh, với các dòng sản phẩm phục vụ hệ thống điện mặt trời và lưu trữ năng lượng ở các phân khúc dân dụng, thương mại và công nghiệp.

Thông qua các nội dung trao đổi tại chương trình, Bắc Ninh Green Energy Forum 2026 góp phần cung cấp thêm thông tin để hộ gia đình, doanh nghiệp tiếp cận chính sách và công nghệ trong lĩnh vực điện mặt trời, lưu trữ năng lượng; tạo không gian kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp công nghệ, đơn vị triển khai và người sử dụng.