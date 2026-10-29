Bắc Ninh huy động 1,6 triệu tỷ đồng vốn đầu tư phát triển đến năm 2030

Người dân phối hợp cùng chính quyền địa phương giải phóng mặt bằng để làm đường tại thôn An Bá, xã Sơn Động, thành phố Bắc Ninh. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh Mai Sơn, Bắc Ninh đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, đẩy nhanh các công trình, dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn.

Thành phố Bắc Ninh quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư; tập trung hoàn thiện thủ tục đối với các dự án khu, cụm công nghiệp; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án lớn, trọng điểm.

Từ nay đến năm 2030, Bắc Ninh thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, phấn đấu huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2026-2030 đạt khoảng 1,6 triệu tỷ đồng.

Bắc Ninh rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống các quy định, cơ chế chính sách để tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt, nhất là trong cải cách hành chính, đầu tư hạ tầng, giải phóng mặt bằng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực... gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực thi.

Cùng với tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, duy trì thứ hạng chỉ số PCI trong nhóm các tỉnh, thành đứng đầu cả nước, thành phố Bắc Ninh thực hiện nhất quán chủ trương “Đồng hành cùng doanh nghiệp,” nâng cao trách nhiệm giải trình của người đứng đầu các cơ quan đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư thông qua việc giải đáp những kiến nghị, khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực ngành, địa phương mình quản lý.

Từ nay đến năm 2030, thành phố Bắc Ninh huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tăng cường thu hút đầu tư xã hội, chú trọng đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị, cấp, thoát nước.

Trong đó, tập trung nguồn lực đầu tư các dự án giao thông, trọng tâm là các tuyến kết nối đối ngoại với các tỉnh, thành phố giáp ranh; đầu tư các tuyến đường tỉnh theo quy hoạch.

Thành phố tập trung đầu tư, phối hợp đầu tư hoàn thành, đưa vào sử dụng các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn, như: Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình, đường Vành đai 4, Vành đai 5, đường kết nối Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, với trung tâm hành chính-chính trị của thành phố, đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh, đường sắt đô thị… hình thành hạ tầng giao thông khung đô thị để kết nối và hình thành các vùng động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các vùng, địa bàn.

Song song đó, Bắc Ninh quyết liệt thực hiện hiệu quả, theo tiến độ đề ra trong giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp được thành lập.

Gắn kết khu công nghiệp với khu đô thị, dịch vụ có kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp theo kế hoạch, quy hoạch được phê duyệt.

Ngoài ra, Bắc Ninh tập trung huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển đô thị, kinh tế đô thị, đưa các đô thị trở thành trung tâm, đầu tàu tăng trưởng của khu vực và vùng lân cận. Đầu tư hoàn thiện, nâng cao tiêu chí phân loại đô thị khi Bắc Ninh đã chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh Mai Sơn cho biết thêm, thời gian tới thành phố Bắc Ninh còn quan tâm thu hút các nhà đầu tư lớn, có kinh nghiệm, năng lực tài chính đầu tư một số đô thị đồng bộ, hiện đại tạo điểm nhấn, lan tỏa phát triển các khu vực khác.

Đồng thời, đẩy mạnh phát triển các đô thị nén (tăng tỷ lệ nhà cao tầng, giảm đất ở liền kề) để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, dành quỹ đất phát triển các không gian chung, công trình tiện ích xã hội, đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài.

Một góc thành phố Bắc Ninh. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, ưu tiên đầu tư hệ thống hạ tầng khung để làm cơ sở thực hiện các dự án phát triển đô thị. Triển khai có hiệu quả Chương trình phát triển nhà ở, Kế hoạch phát triển nhà ở và Đề án phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân đã được phê duyệt...

10 tháng năm 2026, Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án.

Cùng với đó là đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư, xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp và triển khai các công trình, dự án lớn, trọng điểm.

Tổng vốn thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài quy đổi từ đầu năm 2026 đến nay của thành phố Bắc Ninh đạt khoảng 19,4 tỷ USD; trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt trên 4.247 triệu USD, vốn đầu tư trong nước đạt trên 387.082 tỷ đồng.

Thành phố Bắc Ninh đổi mới về xúc tiến, thu hút đầu tư theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các dự án công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn, sử dụng hiệu quả tài nguyên, thân thiện với môi trường.

Đồng thời, thành phố chú trọng hỗ trợ các nhà đầu tư hiện hữu mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, nâng cao tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện.

Trong 10 tháng năm 2026, trên địa bàn thành phố Bắc Ninh đã có 6 dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư; tổng vốn đăng ký cấp mới và điều chỉnh của các dự án hạ tầng và dự án thứ cấp trong khu công nghiệp đạt khoảng 5.013,86 triệu USD.

Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về nguồn gốc đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất và các thủ tục pháp lý tại các khu công nghiệp Hòa Yên, Yên Lư, Quế Võ III-Phân khu 2, Đồng Phúc, Song Mai-Nghĩa Trung, Quế Võ II-Giai đoạn 2; đôn đốc các chủ đầu tư huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công trên các diện tích đã được bàn giao, sớm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm điều kiện tiếp nhận các dự án đầu tư thứ cấp.

Toàn thành phố đã thành lập 101 cụm công nghiệp với tổng diện tích 4.108 ha; trong đó, có 67 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động, thu hút 1.453 dự án với tổng vốn đăng ký 31.960 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 61.000 lao động.

Đối với 34 cụm công nghiệp chưa đi vào hoạt động, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát, phân loại những khó khăn, vướng mắc để tập trung giải quyết theo từng nhóm công việc.

Trong đó, đẩy nhanh việc hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các cụm mới thành lập; thực hiện thủ tục giao đất đối với các cụm đã hoàn thành chi trả bồi thường; đẩy nhanh việc kiểm đếm, xác định chủ sử dụng đất, lập và phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng; đôn đốc triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nhất là hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các cụm đã được giao đất.

Đối với các công trình, dự án lớn, trọng điểm, thành phố Bắc Ninh tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, gắn việc hoàn thiện thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và bàn giao đất với kế hoạch tổ chức thi công, bảo đảm khả năng huy động nguồn lực và tiến độ thực hiện dự án.

Đáng chú ý, thành phố Bắc Ninh đã tăng cường rà soát, xử lý đối với các dự án chậm tiến độ, các chủ đầu tư không bảo đảm năng lực thực hiện, sử dụng đất không hiệu quả, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai và các nguồn lực đầu tư.../.