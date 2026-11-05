Bắc Ninh hưởng ứng 'Ngày Văn hóa Việt Nam' lan tỏa giá trị văn hóa Kinh Bắc

Du khách thưởng thức và giao lưu quan họ tại Thủy đình (Đền Đô) - ảnh TL.

Ngày 5/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11/2026) và công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 – 24/11/2026).

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tại điểm cầu Bắc Ninh, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đại diện các đơn vị, cơ quan báo chí tham dự.

Theo thông tin tại họp báo, đến ngày 5/11, cả nước đã chuẩn bị hơn 400 hoạt động, gồm 282 sự kiện văn hóa, nghệ thuật; 36 sự kiện thể dục, thể thao và 85 sự kiện trưng bày, triển lãm. Các hoạt động hướng tới tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng và tạo điều kiện để người dân trực tiếp thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà chủ trì họp báo. Ảnh: NB.

Đưa di sản Kinh Bắc đến gần công chúng

Hưởng ứng sự kiện, Bắc Ninh xây dựng chuỗi hoạt động từ ngày 16- 25/11, tập trung giới thiệu những di sản, loại hình nghệ thuật và sản phẩm văn hóa đặc trưng của địa phương.

Từ ngày 18 đến 25/11, Ban Quản lý di tích Bắc Ninh và Trung tâm Bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ tổ chức trưng bày, quảng bá tranh dân gian Đông Hồ - di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Cùng thời gian, Bảo tàng thành phố tổ chức giới thiệu di sản văn hóa các dân tộc, kết hợp hoạt động giáo dục, trải nghiệm di sản.

Tại Thư viện Bắc Ninh, từ ngày 21 đến 25/11, người dân có thể tham quan không gian trưng bày sách, báo, tư liệu, địa chí và các ấn phẩm về lịch sử, văn hóa, con người Bắc Ninh. Triển lãm tranh cổ động về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh cũng được tổ chức tại Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang và Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, phường Vũ Ninh.

Một hoạt động đáng chú ý là Liên hoan các làng Quan họ gốc thành phố Bắc Ninh lần thứ nhất năm 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 16 - 18/11 tại Nhà hát Quan họ.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là các chương trình biểu diễn nghệ thuật và sinh hoạt văn hóa cộng đồng tại phường Bắc Giang và phường Kinh Bắc. Tối 23/11, tại Trung tâm Văn hóa - Triển lãm thành phố Bắc Ninh sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật tổng hợp, giới thiệu nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như Dân ca Quan họ, hát Chèo, hát Chầu văn, hát Then - đàn Tính; kết hợp độc tấu violin, guitar và trình diễn trang phục các dân tộc.

Trong ngày, tại Quảng trường 3/2 và các tuyến phố trung tâm phường Bắc Giang còn có các hoạt động văn hóa đường phố, trình diễn dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, trải nghiệm văn hóa, giới thiệu sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống và ẩm thực địa phương.

Tại phường Kinh Bắc, tối 24/11, chương trình hát Dân ca Quan họ trên thuyền tại hồ Nguyên Phi Ỷ Lan sẽ là điểm nhấn. Các hoạt động trình diễn dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, trải nghiệm văn hóa và quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề, ẩm thực cũng được tổ chức trong ngày.

Lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống

Bên cạnh các sự kiện tập trung, trong tháng 11, các đơn vị nghệ thuật của thành phố tiếp tục tổ chức biểu diễn phục vụ nhân dân tại một số xã, phường; triển khai chiếu phim lưu động và các hoạt động hưởng ứng Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII.

Ông Khổng Đức Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Bắc Ninh chủ trì tại điểm cầu Bắc Ninh.

Bắc Ninh cũng dự kiến tổ chức Lễ hội ẩm thực Bắc Ninh mở rộng, giới thiệu các món ăn đặc trưng gắn với làng nghề truyền thống và văn hóa địa phương.

Tại các xã, phường, hoạt động hưởng ứng được triển khai phù hợp với điều kiện thực tế, gồm biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao quần chúng, trò chơi dân gian, trưng bày sản phẩm làng nghề và ẩm thực địa phương.

Thông qua chuỗi hoạt động, Bắc Ninh hướng tới đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với người dân, nhất là thế hệ trẻ; đồng thời tạo thêm không gian giao lưu, trải nghiệm cho du khách. Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh vùng đất Kinh Bắc giàu truyền thống, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo tồn và phát huy di sản văn hóa.