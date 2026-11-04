Bắc Ninh hướng tới trung tâm chuỗi cung ứng công nghệ cao toàn cầu

Nâng vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Chiều ngày 4/11, tại TP. Bắc Ninh đã diễn ra Diễn đàn Công nghiệp Bắc Ninh 2026 với chủ đề “Kiến tạo trung tâm chuỗi cung ứng công nghệ cao toàn cầu”. Tại sự kiện, các đại biểu đã tập trung thảo luận về cơ hội, lợi thế và những điều kiện cần thiết để Bắc Ninh tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất công nghiệp toàn cầu.

Ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phát biểu tại diễn đàn.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030. Để thực hiện mục tiêu này, việc đổi mới mô hình phát triển, thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng chiến lược và nguồn nhân lực chất lượng cao có ý nghĩa quan trọng.

Theo ông Hoàng Quang Phòng, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đã tạo điều kiện để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đặc biệt, nhu cầu gia tăng đối với các sản phẩm điện tử, công nghệ cao và dịch vụ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những thay đổi trong hoạt động sản xuất, xuất khẩu.

Cùng với thu hút đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam cũng từng bước nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa sản phẩm. Việc kết hợp giữa năng lực sản xuất phần cứng, công nghệ phần mềm và tự động hóa được kỳ vọng giúp doanh nghiệp trong nước tham gia vào những công đoạn có giá trị gia tăng cao hơn.

Đối với Bắc Ninh, ông Hoàng Quang Phòng đánh giá địa phương có lợi thế về công nghiệp điện tử, công nghệ cao và thu hút đầu tư. Sau sáp nhập, việc kết hợp thế mạnh công nghiệp với không gian phát triển, công nghiệp chế biến và hệ thống logistics tạo thêm điều kiện hình thành các chuỗi giá trị liên kết.

Tuy nhiên, để phát huy lợi thế, Bắc Ninh cần chú trọng phát triển hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, năng lực công nghệ và khả năng tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào hoạt động thiết kế, nghiên cứu, phát triển sản phẩm. Khi doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào những công đoạn này, Việt Nam có điều kiện chuyển từ vai trò chủ yếu là nơi đặt nhà máy lắp ráp sang tham gia tạo ra công nghệ và sản phẩm có giá trị cao.

Ông Phạm Văn Thịnh - Phó Chủ tịch UBND TP. Bắc Ninh.

Hoàn thiện hạ tầng, tăng kết nối doanh nghiệp

Chia sẻ về định hướng phát triển của địa phương, ông Phạm Văn Thịnh - Phó Chủ tịch UBND TP. Bắc Ninh cho biết, thành phố đang chú trọng chuẩn bị các điều kiện về quỹ đất công nghiệp, năng lượng, giao thông, logistics và nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư.

Trong quy hoạch phát triển, Bắc Ninh tiếp tục dành quỹ đất cho các khu công nghiệp mới, khu công nghiệp công nghệ cao và khu công nghiệp sinh thái. Đây là những lĩnh vực được địa phương quan tâm nhằm thu hút các dự án sản xuất có hàm lượng công nghệ cao.

Về năng lượng, Bắc Ninh chú trọng phát triển điện mặt trời áp mái, điện từ xử lý rác thải và nghiên cứu hệ thống lưu trữ năng lượng, việc bảo đảm nguồn điện ổn định, tăng khả năng cung cấp năng lượng xanh là một trong những điều kiện để thu hút các dự án công nghiệp, đặc biệt là những dự án có nhu cầu sử dụng điện lớn.

Đối với hạ tầng giao thông và logistics, Bắc Ninh đang tập trung cải thiện khả năng kết nối đường bộ, đường sắt và đường thủy. Trong đó, tuyến đường sắt liên vận quốc tế qua ga Kép, hệ thống cảng cạn, cảng thủy nội địa và các trung tâm logistics được địa phương xác định là những lợi thế phục vụ vận chuyển hàng hóa, kết nối sản xuất với thị trường.

Ông Phạm Văn Thịnh cũng đề cập đến việc phát triển các trung tâm logistics, nâng cao năng lực thông quan, bốc dỡ hàng hóa và thúc đẩy kết nối vận tải xuyên biên giới. Những hoạt động này hướng tới đáp ứng nhu cầu vận chuyển nguyên liệu, linh kiện và sản phẩm của doanh nghiệp công nghiệp.

Bên cạnh hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực được Bắc Ninh xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Địa phương chú trọng hỗ trợ đào tạo các ngành khoa học kỹ thuật, cơ khí, tự động hóa, bán dẫn; đồng thời tăng cường phối hợp với cơ sở đào tạo và doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng. Đặc biệt, lãnh đạo thành phố khẳng định chính quyền Bắc Ninh tiếp tục đồng hành, lắng nghe và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án.

Bà Vương Thị Minh Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) phát biểu tại sự kiện.

Ở góc độ thu hút đầu tư nước ngoài, bà Vương Thị Minh Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) cho rằng, tính đến nay, thành phố Bắc Ninh đứng vào top 2 địa phương thu hút đầu tư lớn nhất trong các địa phương thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam.

Báo cáo thống kê của Bộ Tài chính cho thấy, tính đến tháng 9/2026, TP. Bắc Ninh thu hút khoảng 3.700 dự án và tổng vốn đăng ký là khoảng 52,5 tỷ USD. Bắc Ninh tuy có diện tích rất nhỏ nhưng tốc độ thu hút đầu tư cũng như dư địa để thu hút các ngành công nghệ cao đang ở mức rất cao.

Thời gian tới, dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Bắc Ninh cũng như tại Việt Nam sẽ tập trung vào các lĩnh vực đổi mới sáng tạo. Đây là những lĩnh vực đóng vai trò kết nối để có thể tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Điều này cũng phù hợp xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu đang diễn ra theo hướng đa dạng hóa nguồn cung, địa điểm sản xuất, tăng khả năng chống chịu, ứng dụng công nghệ cao và đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững.

Xu hướng này tạo cơ hội để Việt Nam nâng cao vị thế trong mạng lưới sản xuất công nghiệp toàn cầu, đồng thời đặt ra yêu cầu cải thiện năng lực công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và khả năng kết nối giữa các doanh nghiệp.

Theo bà Vương Thị Minh Hiếu, định hướng thu hút đầu tư nước ngoài cần tập trung vào các dự án có công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, ưu tiên các lĩnh vực bán dẫn, điện tử, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp hỗ trợ và năng lượng tái tạo.

Cùng với thu hút các tập đoàn đa quốc gia, cần chú trọng nâng cao năng lực của doanh nghiệp Việt Nam về công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng, năng suất và quản trị, qua đó tăng cường liên kết với các doanh nghiệp FDI.

Bà Vương Thị Minh Hiếu cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp, logistics, năng lượng, hạ tầng số và đẩy mạnh đào tạo nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính và phát triển các mô hình hỗ trợ đổi mới sáng tạo là những nội dung cần được quan tâm.

Đại biểu tham dự diễn đàn.

Đối với Bắc Ninh, là địa phương lợi thế về công nghiệp điện tử, mạng lưới doanh nghiệp FDI và định hướng phát triển hạ tầng tạo điều kiện để địa phương tiếp tục thu hút các dự án công nghệ cao, tăng kết nối giữa các nhà đầu tư và doanh nghiệp cung ứng trong nước.

Từ các ý kiến tại diễn đàn, việc xây dựng trung tâm chuỗi cung ứng công nghệ cao tại thành phố Bắc Ninh đòi hỏi sự kết hợp giữa thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp hỗ trợ, hoàn thiện hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong đó, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp Việt Nam với các tập đoàn nước ngoài là một trong những yêu cầu quan trọng để nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp.

Theo Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, năng lực công nghệ và sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào thiết kế, nghiên cứu, phát triển là những điều kiện để chuyển từ sản xuất, lắp ráp sang tạo ra sản phẩm có giá trị cao, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.