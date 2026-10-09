Bắc Ninh hướng tới mô hình 'thành phố điều hành bằng dữ liệu'

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường nhấn mạnh, trong 9 tháng năm 2026, chuyển đổi số của thành phố đã bước đầu chuyển từ “xây dựng hệ thống” sang “khai thác dữ liệu” và “đổi mới quản trị”. Trong đó, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 93,1%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 98,93%.

Ứng dụng “Trợ lý nhân dân” được triển khai thí điểm đã rút ngắn thời gian hoàn thiện hồ sơ từ 8-10 phút xuống còn 2-3 phút. Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) đã vận hành 15 kịch bản điều hành theo dõi 30 chỉ tiêu kinh tế - xã hội và hơn 130 chỉ số.

Phát huy thế mạnh trung tâm công nghiệp công nghệ cao, tỷ trọng kinh tế số năm 2025 của thành phố đạt 46,3% GRDP, cao nhất cả nước; Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026 xếp thứ 5 cả nước. Xã hội số được đẩy mạnh, 100% cơ sở y tế có giường bệnh đã triển khai bệnh án điện tử; phong trào “Bình dân học vụ số” và các Tổ Công nghệ số cộng đồng hoạt động hiệu quả. Thành phố cũng ban hành chính sách hỗ trợ từ 1,5 đến 2 triệu đồng/tổ/tháng cho các Tổ Công nghệ số cộng đồng, góp phần đưa kỹ năng số đến gần hơn với người dân ở cơ sở.

Các đại biểu nhấn nút ra mắt nền tảng giao tiếp số giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp iBacninh. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Bên cạnh kết quả đạt được, chuyển đổi số tại Bắc Ninh còn tồn tại một số hạn chế như chưa toàn trình ở một số ngành, lĩnh vực; một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự chủ động, còn coi chuyển đổi số là việc riêng của cơ quan chuyên môn; một số cơ sở dữ liệu chưa được chuẩn hóa...

Nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt của giai đoạn tới là chuyển trọng tâm từ “có hệ thống” sang “dùng được, có dữ liệu”; từng bước xây dựng Bắc Ninh trở thành “thành phố điều hành bằng dữ liệu”; lấy cán bộ làm điểm tựa, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội tập trung đề cao trách nhiệm người đứng đầu; hoàn thiện kiến trúc số thống nhất của thành phố theo Nghị quyết số 57-NQ/TW và hướng dẫn của Chính phủ. Mọi hệ thống, ứng dụng mới đều phải kết nối, lấy và trả dữ liệu trên nền tảng dùng chung của thành phố, không đầu tư manh mún, không trùng lặp với các nền tảng số dùng chung quốc gia.

Đại biểu tham luận tại Hội thảo. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu cần coi dữ liệu là tài nguyên chiến lược. Dữ liệu phải “đúng, đủ, sạch, sống” và được hình thành ngay từ nghiệp vụ hằng ngày; cơ quan nhà nước chủ động khai thác dữ liệu đã có thay vì yêu cầu người dân cung cấp lại. Các cơ quan, đơn vị lấy cán bộ làm điểm tựa, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo cao nhất. Đặc biệt, Bắc Ninh cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong các ngành có lợi thế như điện tử, bán dẫn, sản xuất thông minh, logistics, nông nghiệp công nghệ cao...

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung tham luận về giải pháp thu hút đầu tư khu công nghệ số tập trung gắn với phát triển kinh tế số trong các khu công nghiệp; phát huy vai trò tổ dân phố số trong thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình; phổ cập kỹ năng số, thanh toán không dùng tiền mặt; phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng, hạ tầng số tích hợp trí tuệ nhân tạo, tạo đòn bẩy cho chuyển đổi số toàn diện và bứt phá kinh tế số trên địa bàn.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ ra mắt nền tảng giao tiếp số giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp IBacninh. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp thành phố Bắc Ninh Đinh Nam Thắng cho rằng, thành phố cần tiếp tục tạo lập quỹ đất và không gian phát triển phù hợp; đổi mới xúc tiến đầu tư theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung tiếp cận các tập đoàn có năng lực công nghệ và tài chính trong lĩnh vực điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, phần mềm và tự động hóa.

Thành phố cần phát triển hạ tầng số đồng bộ với hạ tầng khu công nghiệp; phát triển hạ tầng thiết yếu cùng giao thông, điện, nước và môi trường; phát triển viễn thông tốc độ cao, 5G, hạ tầng dữ liệu, điện toán đám mây và nền tảng quản trị khu công nghiệp thông minh, đáp ứng nhu cầu kết nối dữ liệu, tự động hóa và quản trị chuỗi cung ứng... Đặc biệt, thành phố cần gắn thu hút doanh nghiệp công nghệ số với chuyển đổi số doanh nghiệp hiện hữu, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư và dịch vụ hỗ trợ.

Lãnh đạo thành phố Bắc Ninh trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong chuyển đổi số. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Dịp này, thành phố Bắc Ninh ra mắt nền tảng giao tiếp số giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp iBacninh; khen thưởng 28 tập thể tiêu biểu trong chuyển đổi số.