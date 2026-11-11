Bắc Ninh hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện quy định mới về xuất khẩu thực phẩm sang Trung Quốc

Theo đó, thực hiện Công văn số 4412/TTTV-ATTPMT ngày 29/10/2026 của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các xã, phường thông báo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xuất khẩu thực phẩm thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký, thay đổi thông tin, hủy đăng ký và chấp hành công tác giám sát, quản lý theo quy định mới.

Cán bộ UBND xã Lục Ngạn thăm, kiểm tra vườn cam của người dân trên địa bàn chuẩn bị cho thu hoạch.

Quy định được Tổng cục Hải quan Trung Quốc ban hành tại Thông báo số 150, có hiệu lực từ 23/10/2026, thay thế Thông báo số 55 năm 2012. Theo đó, nhà xuất khẩu hoặc đại lý nước ngoài xuất khẩu thực phẩm sang Trung Quốc phải nộp hồ sơ đăng ký với GACC, cung cấp đầy đủ thông tin và chịu trách nhiệm về tính xác thực, hiệu lực của thông tin đã kê khai. Đối với nhà nhập khẩu thực phẩm trong nước, việc đăng ký được thực hiện tại cơ quan hải quan nơi đặt trụ sở.

Một số nội dung đáng chú ý là thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký hợp lệ không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận. Thông tin đăng ký có hiệu lực lâu dài; trường hợp có thay đổi, nhà xuất khẩu, nhập khẩu phải thực hiện thủ tục điều chỉnh trong vòng 60 ngày kể từ ngày phát sinh thay đổi.

Các thủ tục đăng ký, thay đổi hoặc hủy đăng ký có thể thực hiện thông qua Cửa sổ đơn nhất thương mại quốc tế hoặc Dịch vụ hành chính hải quan. Nhà xuất khẩu, nhập khẩu cũng có trách nhiệm phối hợp với cơ quan hải quan khi được yêu cầu kiểm tra, xác minh thông tin.

Để triển khai hiệu quả quy định, Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp xã hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy trình, thời hạn đăng ký và các yêu cầu liên quan.

Đáng chú ý, thời điểm này, thành phố Bắc Ninh bắt đầu bước vào vụ thu hoạch cam, bưởi, ổi và nhiều loại trái cây chủ lực. Trung Quốc là thị trường tiêu thụ nông sản quan trọng, do đó, việc chủ động nắm bắt, cập nhật và kịp thời điều chỉnh hoạt động xuất khẩu theo quy định mới của phía Trung Quốc có ý nghĩa thiết thực.

Qua đó, giúp doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh hạn chế rủi ro trong quá trình thông quan, bảo đảm yêu cầu an toàn thực phẩm, duy trì ổn định đầu ra và nâng cao hiệu quả tiêu thụ nông sản, nhất là trong thời điểm chính vụ thu hoạch.