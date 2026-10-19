Bắc Ninh: Hơn 700 cán bộ, giáo viên được trang bị kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe

Với 2 chuyên đề: “Tổng quan về sức khỏe tâm thần học sinh phổ thông; kỹ năng hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe tâm thần học sinh tại trường học” và “Vai trò của cán bộ quản lý trong xây dựng môi trường học đường hỗ trợ sức khỏe tâm thần”, hội nghị cung cấp kiến thức về những khó khăn tâm lý thường gặp ở lứa tuổi học sinh; cách nhận diện dấu hiệu bất thường trong cảm xúc, hành vi, học tập; phương pháp giao tiếp, lắng nghe và hỗ trợ học sinh phù hợp.

Nhân viên y tế thăm khám, đánh giá mức độ rối loạn cảm xúc ở một bệnh nhân trẻ điều trị tại Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Bắc Ninh số 2.

Cùng đó, xác định trách nhiệm của cán bộ quản lý trong tổ chức thực hiện, phân công nhiệm vụ, xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các lực lượng chuyên môn nhằm phát hiện, hỗ trợ kịp thời học sinh gặp khó khăn về tâm lý.

Giảng viên lớp tập huấn là các chuyên gia tâm lý giàu kinh nghiệm, tập trung trao đổi và giải đáp những tình huống thực tế trong công tác quản lý, giáo dục và hỗ trợ học sinh, qua đó nâng cao kỹ năng vận dụng.

Theo kế hoạch, từ tháng 10/2026 đến hết năm học 2026-2027, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tổ chức truyền thông trực tiếp tại các cơ sở giáo dục được lựa chọn, tập trung vào nhận diện dấu hiệu cảnh báo, kỹ năng hỗ trợ học sinh, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện.