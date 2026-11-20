Được tư vấn hướng nghiệp, bà con đã đưa nghề thêu truyền thống trở thành 1 nghề giúp tăng thêm thu nhập.

Thành phố Bắc Ninh hiện có 30 xã và 9 thôn thuộc diện đặc thù, với trên 300 nghìn người thuộc 42 dân tộc, chiếm khoảng 8,3% dân số toàn thành phố. Những năm qua, cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế, thành phố đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ và tạo việc làm ổn định cho người lao động, trong đó đặc biệt quan tâm khu vực đồng bào Dân tộc thiểu số.

Giai đoạn 2021-2025, công tác đào tạo nghề đạt nhiều kết quả nổi bật. Thành phố đã đào tạo nghề cho 60.042 lao động vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi, đạt 147,2% kế hoạch; trong đó gần 3.000 lao động trình độ cao đẳng, hơn 12.000 lao động trình độ trung cấp và trên 45.000 lao động được đào tạo sơ cấp hoặc dưới 3 tháng. Riêng từ nguồn vốn Tiểu dự án 3, Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia đã hỗ trợ đào tạo nghề cho 2.915 lao động.

Các ngành nghề đào tạo tập trung vào may công nghiệp, điện dân dụng, cơ khí, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, chế biến thực phẩm và nhiều ngành nghề dịch vụ phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động.

Thông qua các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp và kết nối việc làm, người lao động từng bước nâng cao nhận thức về học nghề, chủ động tham gia đào tạo nghề và tìm kiếm việc làm phù hợp. Nhiều lao động sau đào tạo đã được giới thiệu làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài thành phố hoặc tham gia làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi.

Bên cạnh đó, thông qua các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ phát triển sản xuất, mở rộng sinh kế, ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Trong giai đoạn 2021-2025, thành phố Bắc Ninh triển khai hơn 380 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm và tăng thu nhập cho hơn 11.500 hộ dân; đồng thời, 3.371 hộ dân được hỗ trợ mua sắm máy móc, công cụ, thiết bị phục vụ chuyển đổi nghề, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển sinh kế và cải thiện đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong giai đoạn 2026-2031, Bắc Ninh sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường gắn kết cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp; thúc đẩy đào tạo kỹ năng số, hỗ trợ vay vốn tạo việc làm, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển thương mại điện tử.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống dịch vụ việc làm, phát triển cơ sở dữ liệu thị trường lao động và mở rộng mạng lưới tư vấn, giới thiệu việc làm tại cơ sở nhằm tạo việc làm bền vững, nâng cao thu nhập và đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số./.