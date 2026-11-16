Bắc Ninh: Hơn 54,3 tỷ đồng phát triển nuôi cá rô phi ứng dụng công nghệ cao

Được biết, hiện nay, cá rô phi là một trong những đối tượng thủy sản chủ lực của thành phố. Diện tích nuôi chuyên canh rô phi khoảng 9.000 ha, sản lượng đóng góp trên 30 nghìn tấn/năm, chiếm hơn 30% tổng sản lượng thủy sản. Ngoài ra, cá rô phi, diêu hồng (rô phi đỏ) còn được nuôi trong lồng trên các sông Đuống, Thái Bình, với khoảng 600-700 lồng, cho sản lượng từ 3.000-4.000 tấn/năm.

Nuôi cá rô phi theo hướng thâm canh tại hộ ông Hà Văn Kiên, thôn Then, xã Tân Dĩnh.

Để góp phần đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm cá rô phi, các sở, ngành, địa phương sẽ tập trung thực hiện Đề án với tổng kinh phí hơn 54,3 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố hỗ trợ 8,2%, vốn đối ứng của người dân chiếm 91,8%. Các nội dung hỗ trợ tập trung vào chi phí mua cá giống, thiết bị công nghệ cao, thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học và chứng nhận VietGAP. Mức hỗ trợ cơ bản là 50% chi phí đối với giống, thiết bị và vật tư nuôi; hỗ trợ 100% kinh phí tư vấn, cấp chứng nhận VietGAP cho vụ sản xuất đầu tiên và tổ chức tập huấn, hội thảo, tham quan học tập kinh nghiệm.

Qua đó phấn đấu xây dựng 50 ha nuôi cá rô phi thâm canh ứng dụng công nghệ cao trong ao, đạt sản lượng từ 22 tấn/ha trở lên; phát triển 50 lồng nuôi cá rô phi đỏ ứng dụng công nghệ cao, đạt sản lượng từ 10,5 tấn/lồng trở lên. 100% mô hình nuôi trong ao áp dụng quy trình an toàn, đạt tiêu chuẩn VietGAP; 50% mô hình có liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, phấn đấu 20% mô hình có sản lượng phục vụ xuất khẩu.