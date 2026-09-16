Bắc Ninh: Hơn 40 học viên hoàn thành lớp Trung cấp lý luận chính trị

Chiều 16/9, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh tổ chức bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung.

Lãnh đạo nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho các học viên.

Đây là lớp được tổ chức cho hơn 40 cán bộ, công chức, viên chức đương chức và quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng đang công tác ở khối giáo dục, y tế, cơ quan tư pháp, ngân hàng, doanh nghiệp, công chức cấp xã…

Sau 18 tháng học tập và rèn luyện, các học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo với 16 học phần, gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng; đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; quản lý hành chính nhà nước, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; thực tiễn, kinh nghiệm phát triển địa phương và kiến thức bổ trợ...

Các học viên tham gia nghiên cứu thực tế tại một số địa phương; tích cực tham gia các hoạt động tập thể, đối thoại với lãnh đạo nhà trường, thao giảng, phong trào thể thao và Hội thi học viên giỏi lý luận chính trị.

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Kim Dung phát biểu tại lễ bế giảng.

Kết quả, 100% học viên hoàn thành chương trình và được công nhận, cấp bằng tốt nghiệp; xếp loại giỏi đạt 52,4%, xếp loại khá 47,6%. Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện và thành tích tham gia phong trào, Hiệu trưởng nhà trường đã khen thưởng cho 4 học viên tiêu biểu.

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường chúc mừng và đề nghị các học viên vận dụng tốt lý luận vào thực tiễn hoạt động công vụ được giao. Không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục tự học, tự nghiên cứu, thực hành nâng cao chất lượng chuyển đổi số trong thực thi công vụ; thực hiện tốt trách nhiệm trong phục vụ Nhân dân.