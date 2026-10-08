Bắc Ninh: Hơn 3 nghìn thân nhân liệt sĩ chưa rõ thông tin đăng ký lấy mẫu ADN đợt 2

Theo Công an thành phố Bắc Ninh, đến nay, toàn thành phố có hơn 3.000 thân nhân liệt sĩ chưa rõ thông tin đăng ký lấy mẫu ADN đợt 2.

Thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa rõ thông tin tại điểm phường Bắc Giang.

Đây chủ yếu là những thân nhân của các liệt sĩ chưa xác định được danh tính, đăng ký lấy mẫu với công an các xã, phường từ ngày 28/9 đến 6/10. Chủ yếu là thân nhân theo họ ngoại của liệt sĩ gồm: Mẹ đẻ; anh, chị, em cùng mẹ đẻ; con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ; anh, chị, em của mẹ đẻ liệt sĩ; bà ngoại liệt sĩ; con của chị gái, em gái của mẹ đẻ liệt sĩ.

Để triển khai đợt cao điểm, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) phối hợp Công an thành phố Bắc Ninh dự kiến triển khai 16 tổ thu nhận mẫu sinh phẩm ADN. Các điểm thu nhận mẫu tới đây sẽ được công khai, thông tin rộng rãi đến người dân.

Khi đến làm thủ tục, thân nhân liệt sĩ cần mang theo thẻ căn cước và giấy mời (nếu có). Người dân sẽ được hướng dẫn xác thực định danh điện tử, khai báo đầy đủ thông tin cá nhân, cung cấp thông tin về mối quan hệ với liệt sĩ để phục vụ đối chiếu, xác định danh tính.

Việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng dữ liệu phục vụ tìm kiếm, xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin. Công an thành phố đề nghị các gia đình thuộc diện rà soát chủ động theo dõi thông tin qua công an các xã, phường, phối hợp thực hiện việc lấy mẫu đúng thời gian, địa điểm được thông báo.