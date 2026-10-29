Bắc Ninh: Hơn 3.200 thân nhân liệt sĩ lấy mẫu ADN đợt 2 năm 2026

Thân nhân liệt sĩ chưa rõ thông tin ở các xã, phường: Nhã Nam, Tân Yên, Bố Hạ, Yên Thế... làm thủ tục lấy mẫu tại điểm trạm xã Tân Yên.

Theo đó, toàn thành phố Bắc Ninh có 15 trạm lấy mẫu ở các địa điểm thuộc phường, xã. Cụ thể, ngày 29/10: Lục Ngạn, Tân Yên, Kinh Bắc; ngày 30/10: Lục Nam, Hiệp Hòa, Quế Võ; ngày 31/10: Lạng Giang, Hợp Thịnh, Thuận Thành; ngày 1/11: Bắc Giang, Từ Sơn, Nhân Thắng; ngày 2/11: Việt Yên, Tiên Du, Lương Tài.

Đồng thời các trạm lấy mẫu sẽ có những tổ thu nhận mẫu lưu động đến tận nhà, hộ gia đình những thân nhân liệt sĩ đau yếu, bệnh tật, khó khăn về di chuyển đi lại. Việc triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN lần thứ 2 nhằm phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin.

Cán bộ Công ty cổ phần GeneStory lấy mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ.

Theo Công an thành phố Bắc Ninh, đợt này toàn thành phố có hơn 3.200 thân nhân liệt sĩ chưa rõ thông tin đăng ký lấy mẫu ADN. Đây đều là các trường hợp đã đăng ký trước đó với công an các xã, phường.

Các trường hợp lấy mẫu chủ yếu là thân nhân theo họ ngoại của liệt sĩ gồm: Mẹ đẻ; anh, chị, em cùng mẹ đẻ; con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ; anh, chị, em của mẹ đẻ liệt sĩ; bà ngoại liệt sĩ; con của chị gái, em gái của mẹ đẻ liệt sĩ.

Trước khi lấy mẫu, các thân nhân liệt sĩ chưa rõ thông tin được cập nhật, đối khớp thông tin trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư.

Để có thể lấy mẫu ADN, thân nhân liệt sĩ mang theo thẻ căn cước, giấy mời, giấy ghi các thông tin liên quan đến liệt sĩ và cá nhân người lấy mẫu. Tại các trạm thu mẫu, lực lượng công an sẽ hướng dẫn người dân thực hiện các bước xác thực định danh điện tử, xác minh đối khớp thông tin về mối quan hệ với liệt sĩ để phục vụ đối chiếu danh tính.

Việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng dữ liệu phục vụ tìm kiếm, xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin. Công an thành phố đề nghị các gia đình thuộc diện rà soát chủ động theo dõi thông tin qua công an các xã, phường, phối hợp thực hiện việc lấy mẫu đúng thời gian, địa điểm được thông báo.