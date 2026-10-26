Bắc Ninh: Hơn 200 hộ dân đăng ký nhận mặt bằng tại khu tái định cư Đông Cứu 1

Khu tái định cư Đông Cứu 1 đang tích cực được đơn vị thi công triển khai. Ảnh: Thanh Thương

Qua hơn 20 ngày triển khai, đến nay đã có 200 hộ dân thuộc khu dân cư Ngô Thôn, tổ dân phố Xuân Lâm đăng ký nhận mặt bằng để xây dựng nhà ở.

Phường Gia Bình đang tích cực triển khai các bước nhằm sớm bàn giao tạm mặt bằng tại khu tái định cư Đông Cứu 1, tạo điều kiện để người dân xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Theo UBND phường Gia Bình, khu tái định cư Đông Cứu 1 cơ bản hoàn thành một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, tạo điều kiện xem xét bàn giao trước mặt bằng tại những vị trí đáp ứng yêu cầu.

Địa phương đang khẩn trương thực hiện các bước rà soát, kiểm tra điều kiện thực tế, phối hợp các đơn vị liên quan sớm tổ chức bàn giao cho các hộ dân theo đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch.

Cùng với đó, phường Gia Bình đang lựa chọn các mẫu nhà ở trên trục đường chính để giới thiệu, hướng dẫn người dân xây dựng, góp phần bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ về cảnh quan, kiến trúc khu tái định cư.

Địa phương tiếp tục đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và bàn giao mặt bằng các lô đất để kiểm tra theo quy hoạch chi tiết được duyệt, làm cơ sở đo đạc, lập bản đồ địa chính.

Khu tái định cư Đông Cứu 1 có diện tích quy hoạch 30,03 ha, trong đó diện tích thực hiện dự án tái định cư là 17,36 ha, gồm 19 block với gần 600 lô đất liền kề. Việc sớm bàn giao mặt bằng giúp người dân chủ động xây dựng nhà ở, từng bước ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Các khu tái định cư Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các công trình liên quan có diện tích sử dụng đất hơn 335 ha.

Trong đó, khu tái định cư Gia Bình diện tích quy hoạch 142,31 ha (diện tích trong dự án 132,59ha); khu tái định cư Đông Cứu 1 có diện tích quy hoạch 30,03 ha (diện tích trong dự án 17,36 ha); khu tái định cư Đông Cứu 2 có diện tích quy hoạch 30,35 ha (diện tích trong dự án 24,71ha); khu tái định cư Lương Tài có diện tích quy hoạch 173,89 ha (diện tích trong dự án 160,62ha xây dựng khu tái định cư mới, 13,27ha còn lại là khu vực hiện trạng).

Thời gian qua, các đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện, máy móc đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại 4 khu tái định cư. Nhiều hạng mục quan trọng đã hoàn thành hoặc đạt khối lượng cao, tạo cơ sở để từng bước hoàn thiện hạ tầng, phục vụ nhu cầu bố trí tái định cư cho người dân.