Tham gia thi đấu có hơn 1,7 nghìn học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên của trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; trong đó, môn cờ vua có 860 em, môn đá cầu có 866 em.

Học sinh thi đấu môn cờ vua tại Trường Trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên (phường Bắc Giang).

Các nội dung thi đấu được bố trí tại Nhà thi đấu thể thao thành phố và Trường Trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên (phường Bắc Giang). Dự kiến các môn thi kết thúc vào ngày 3/12/2026. Ban tổ chức sẽ trao giải sau khi kết thúc thi đấu từng nội dung.

Giải thể thao học sinh phổ thông thành phố Bắc Ninh năm học 2026-2027 có 6 môn thi đấu: Đá cầu, cờ vua, bóng đá, điền kinh, bóng chuyền, bơi. Giai đoạn I sẽ tổ chức 2 môn là đá cầu và cờ vua. Các môn còn lại sẽ được tổ chức vào giai đoạn II, dự kiến sẽ diễn ra trong học kỳ II của năm học.

Học sinh thi đấu môn đá cầu tại Nhà thi đấu thể thao thành phố.

Đây là hoạt động thiết thực đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường phổ thông, lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong học sinh, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích; tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy giữa các nhà trường. Đồng thời phát hiện, bồi dưỡng và tuyển chọn vận động viên xuất sắc tham gia giải thể thao học sinh phổ thông, tạo nguồn vận động viên thành tích cao, phục vụ sự nghiệp thể dục thể thao của thành phố.