Bắc Ninh: Hơn 1.300 người tham gia trải nghiệm phòng cháy, chữa cháy

Đây là chương trình tuyên truyền, trải nghiệm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức trên địa bàn, thu hút học sinh các bậc học cùng đông đảo người dân một số phường như Đa Mai, Tiền Phong, Tân An, Bắc Giang...

Trung tá Phạm Bá Thống, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phát biểu tại chương trình.

Điểm nhấn của chương trình là các hoạt động trải nghiệm, thực hành trực tiếp, giúp học sinh và người dân có cơ hội thực hành kỹ năng cần thiết để xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn.

Dưới sự hướng dẫn của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, học sinh, người dân được thực hành sử dụng lăng, vòi chữa cháy; bình chữa cháy để xử lý các tình huống cháy giả định. Qua việc trực tiếp thao tác, học sinh được hướng dẫn cách sử dụng phương tiện đúng kỹ thuật, bảo đảm an toàn và phối hợp xử lý khi có sự cố xảy ra.

Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm là trải nghiệm thoát nạn từ trên cao bằng dây hạ chậm và xe thang. Người tham gia được cán bộ hướng dẫn những thao tác cần thiết, kỹ năng giữ an toàn và cách thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Học sinh tham gia chương trình trải nghiệm thoát nạn trong mô hình khói khí độc.

Các học sinh cũng được trải nghiệm thoát nạn trong môi trường có khói, khí độc, hiểu rõ hơn những khó khăn, nguy hiểm có thể gặp phải khi xảy ra cháy trong không gian kín.

Bên cạnh việc thực hành chữa cháy và thoát nạn, các em học sinh cùng người dân còn được tìm hiểu kiến thức sơ cấp cứu, nhận biết tình huống nguy hiểm và tham gia trải nghiệm các phương tiện, trang thiết bị chữa cháy chuyên dụng.

Phát biểu tại chương trình, Trung tá Phạm Bá Thống, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhấn mạnh, cùng với quá trình đô thị hóa, phát triển kinh tế - xã hội, sự gia tăng dân số, phương tiện, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các hoạt động sinh hoạt, vui chơi, nguy cơ xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống.

Học sinh, người dân trải nghiệm thoát nạn từ tầng cao bằng thang hạ chậm.

Đối với học sinh, việc trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy có ý nghĩa quan trọng, qua đó giúp các em biết cách tự bảo vệ bản thân, xử lý phù hợp khi xảy ra sự cố và nâng cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Mỗi học sinh sau chương trình cũng trở thành một “tuyên truyền viên nhỏ tuổi”, chia sẻ những kiến thức, kỹ năng đã được học với gia đình, bạn bè.

Đối với các nhà trường, chương trình là dịp để cán bộ, giáo viên tiếp cận, bổ sung kỹ năng phòng cháy, từ đó chủ động hơn trong việc kiểm tra, phát hiện, khắc phục nguy cơ mất an toàn và hướng dẫn học sinh kỹ năng xử lý khi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn.

Mục đích của chương trình nhằm đưa kiến thức phòng cháy, chữa cháy từ tuyên truyền sang trải nghiệm, từ trải nghiệm thành kỹ năng, góp phần nâng cao khả năng phòng ngừa, ứng phó của người dân khi có tình huống xảy ra, nhất là trong môi trường trường học và gia đình.

Qua đó, tiếp tục lan tỏa ý thức “phòng ngừa là chính”, huy động sự tham gia của toàn dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy góp phần xây dựng môi trường sống an toàn cho người dân thành phố Bắc Ninh.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hướng dẫn học sinh kỹ năng sơ cấp cứu người gặp nạn.

Học sinh tham gia trải nghiệm tìm hiểu các thiết bị lặn của lực lượng chuyên nghiệp.

Học sinh Trường Trung học phổ thông Giáp Hải thực hành chữa cháy bằng bình chữa cháy.

Học sinh, người dân trải nghiệm chữa cháy bằng lăng, vòi chữa cháy của lực lượng chức năng.