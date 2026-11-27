Ông Khổng Đức Thanh - Phó giám đốc Sở Văn hoá - Thể Thao và Du Lịch Thành phố Bắc Ninh tặng cờ lưu niệm cho các đội tham dự Hội thi

Tham dự Hội thi có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; đại diện các cụm thi đua, các xã, phường, cán bộ quản lý giáo dục, thầy cô giáo cùng đông đảo học sinh đến từ các trường có đội tuyển tham gia.

Hội thi được tổ chức nhằm cụ thể hóa các chủ trương, định hướng về phát triển văn hóa đọc, đẩy mạnh hoạt động giáo dục và học tập suốt đời trong hệ thống thư viện. Đây cũng là hoạt động thiết thực triển khai Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030” của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch phối hợp giữa ngành Văn hóa và ngành Giáo dục về phát triển văn hóa đọc giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Không chỉ dừng lại ở một cuộc thi dành cho học sinh, chương trình còn hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường học tập lành mạnh, khơi dậy niềm yêu thích sách và hình thành thói quen đọc trong thế hệ trẻ. Thông qua những trang sách, các em có thêm cơ hội tìm hiểu về truyền thống lịch sử, những giá trị văn hóa đặc sắc, những nhân vật lịch sử và danh nhân tiêu biểu của quê hương Bắc Ninh qua các thời kỳ. Từ đó, bồi đắp lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với công cuộc xây dựng, phát triển quê hương trong tương lai.

Phần thi của đội tuyển trường THCS Trí Quả - cụm thi đua số 3

Bám sát chủ đề “Bắc Ninh - Hội tụ truyền thống, kiến tạo tương lai”, nội dung Hội thi tập trung vào việc tuyên truyền, giới thiệu một tác phẩm hoặc chùm tác phẩm sách được xuất bản hợp pháp tại Việt Nam, có nội dung phản ánh về lịch sử, văn hóa, con người Bắc Ninh xưa và nay. Đây là định hướng xuyên suốt, giúp các em tiếp cận những giá trị tri thức thông qua hoạt động đọc, đồng thời biết lựa chọn, cảm nhận và truyền tải những điều bổ ích từ sách đến bạn bè, thầy cô và cộng đồng.

Tham gia Hội thi có 8 đội tuyển đại diện cho các cụm thi đua trên địa bàn thành phố, gồm: Trường THCS Giáp Hải, Trường THCS Phù Khê, Trường THCS Trí Quả, Trường THCS Vũ Ninh 1, Trường TH&THCS Đại Sơn số 2, Trường THCS Hương Sơn, Trường THCS Vân Hà số 1 và Trường THCS thị trấn Thắng. Mỗi đội có tối đa 3 thành viên chính thức, cùng lực lượng học sinh phụ họa, minh họa, tạo nên những chương trình được chuẩn bị công phu, có sự phối hợp giữa nhà trường, thầy cô giáo và học sinh.

Theo thể lệ, mỗi đội phải trải qua 3 phần thi gồm: Giới thiệu đội hình, Giới thiệu sách và Năng khiếu. Trong đó, phần giới thiệu đội hình tập trung làm nổi bật những nét đặc trưng của địa phương, hoạt động thư viện trường học, phong trào đọc sách và các thành viên đội tuyển. Phần giới thiệu sách là nội dung trọng tâm, yêu cầu các em cung cấp thông tin về tác phẩm, làm rõ giá trị nội dung, nghệ thuật hoặc khoa học, giáo dục; đồng thời thể hiện cảm nhận, liên hệ và khả năng vận dụng kiến thức từ sách vào học tập, cuộc sống. Phần thi năng khiếu tạo không gian để học sinh phát huy khả năng nghệ thuật thông qua các tiết mục hát, múa và những hình thức biểu diễn phù hợp với chủ đề.

Nhiều tác phẩm dự thi chất lượng, có sự đầu tư bài bản

Mỗi chương trình có thời lượng tối đa 25 phút, trong đó phần giới thiệu sách phải bảo đảm từ 13 đến 15 phút. Ban Giám khảo chấm điểm theo thang điểm 100, gồm: Giới thiệu đội hình 15 điểm; Giới thiệu sách 60 điểm; Năng khiếu 15 điểm và cấu trúc tổng thể chương trình 10 điểm. Cách xây dựng thang điểm cho thấy trọng tâm của Hội thi không chỉ là khả năng trình diễn mà quan trọng hơn là chất lượng nội dung tuyên truyền, giới thiệu sách, khả năng cảm thụ và truyền cảm hứng đọc sách của các em học sinh.

Với sự chuẩn bị của các đơn vị, Hội thi diễn ra trong hai buổi. Buổi sáng, 5 đội lần lượt thể hiện chương trình dự thi; buổi chiều có 3 đội tham gia. Các phần thi được tổ chức theo chương trình đã đăng ký, tạo điều kiện để các đội giao lưu, học hỏi, cổ vũ và chia sẻ kinh nghiệm. Qua đó, hoạt động không chỉ mang ý nghĩa tranh tài mà còn góp phần tăng cường sự kết nối giữa các trường học, địa phương trong việc xây dựng và phát triển phong trào văn hóa đọc.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã công nhận và trao thưởng cho 8 tập thể đạt giải chính, gồm 2 giải Nhất, 3 giải Nhì và 3 giải Ba; đồng thời trao 3 giải chuyên đề nhằm ghi nhận những thế mạnh nổi bật của các đội.

Cụ thể, giải Nhất thuộc về Trường THCS Giáp Hải (Cụm thi đua số 1) và Trường THCS Hương Sơn (Cụm thi đua số 8). Giải Nhì được trao cho Trường THCS Vân Hà số 1 (Cụm thi đua số 10), Trường THCS thị trấn Thắng (Cụm thi đua số 11) và Trường THCS Phù Khê (Cụm thi đua số 2). Giải Ba thuộc về Trường THCS Trí Quả và Trường THCS Vũ Ninh 1 (cùng thuộc Cụm thi đua số 3), Trường TH&THCS Đại Sơn số 2 (Cụm thi đua số 6).

Bên cạnh các giải chính, Ban Tổ chức còn trao giải chuyên đề cho những phần thi có dấu ấn riêng. Trường THCS Giáp Hải giành giải Giới thiệu đội hình ấn tượng nhất; Trường THCS Hương Sơn đạt giải Tuyên truyền, giới thiệu sách hay nhất; Trường THCS Vân Hà số 1 được trao giải Thể hiện năng khiếu hay nhất. Những kết quả này ghi nhận sự đầu tư, sáng tạo và thế mạnh riêng của từng đội trong quá trình tham gia Hội thi.

Đại diện BTC trao giải Nhất và Nhì cho các đội đạt giải.

Theo Quyết định công nhận kết quả và khen thưởng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Bắc Ninh ngày 27/11/2026, mức thưởng dành cho mỗi giải Nhất là 3 triệu đồng, giải Nhì 2,25 triệu đồng, giải Ba 1,5 triệu đồng và giải chuyên đề 300 nghìn đồng. Tổng kinh phí khen thưởng là 18,15 triệu đồng. Các tập thể đạt giải được trao cờ giải và tiền thưởng theo quy định.

Thành công của Hội thi không chỉ được đo bằng số lượng giải thưởng hay thứ hạng của các đội tuyển mà còn thể hiện ở những giá trị văn hóa, giáo dục được khơi dậy và lan tỏa. Qua sân chơi này, sách tiếp tục khẳng định vai trò là người bạn đồng hành trong quá trình học tập, khám phá tri thức và hình thành nhân cách của thiếu nhi. Các em không chỉ đọc để hiểu thêm về lịch sử, văn hóa quê hương mà còn học cách chia sẻ tri thức, diễn đạt suy nghĩ, làm việc nhóm và tự tin thể hiện bản thân trước tập thể.

Hội thi Thiếu nhi tuyên truyền, giới thiệu sách thành phố Bắc Ninh năm 2026 khép lại, nhưng những thông điệp về tình yêu sách và ý thức gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống vẫn tiếp tục được lan tỏa. Từ sân chơi này, kỳ vọng phong trào đọc sách trong các nhà trường sẽ ngày càng phát triển sâu rộng, để mỗi cuốn sách thực sự trở thành một người thầy, một người bạn, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, mở rộng tri thức và bồi đắp khát vọng vươn lên cho thế hệ trẻ Bắc Ninh trong hành trình hội tụ truyền thống, kiến tạo tương lai.

Một số hình ảnh trong hội thi.