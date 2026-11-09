Bắc Ninh: Hội thảo chuyển đổi số - cơ hội, thách thức và nhu cầu nhân lực

Ngày 5/11, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Bắc Ninh phối hợp với Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Chuyển đổi số và Trí tuệ nhân tạo (AI) trong Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - Cơ hội, thách thức và nhu cầu nhân lực giai đoạn 2026–2030”.

Hội thảo có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics, vận tải, kho bãi, thương mại và quản lý chuỗi cung ứng, cùng cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ. Ông Vũ Tấn Phú - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố và ông Nguyễn Văn Hạng - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ đồng chủ trì Hội thảo.

Quang cảnh hội thảo

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, đại diện lãnh đạo Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ nhấn mạnh ý nghĩa của việc tăng cường trao đổi, kết nối giữa cơ sở đào tạo với cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp; đồng thời khẳng định yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức đào tạo, gắn kiến thức chuyên môn với kỹ năng số, khả năng ứng dụng công nghệ và thực tiễn hoạt động, yêu cầu của doanh nghiệp logistics, nhằm rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn, là cơ sở để xây dựng nội dung, khung chương trình đào tạo phù hợp.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận nhiều nội dung chuyên sâu thông qua 10 bài tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên và đại diện doanh nghiệp. Các ý kiến tại Hội thảo đã làm rõ bức tranh tổng quan về nhân lực ngành logistics của Việt Nam nói chung và Bắc Ninh nói riêng; định hướng các nội dung về đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực trong giai đoạn tới; nhận định cơ hội, thách thức và điểm mạnh, điểm yếu đối với Bắc Ninh. Đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp, cơ chế, chính sách, nội dung cần triển khai cụ thể, thiết thực, thể hiện trên các vấn đề trọng tâm như: đào tạo nhân lực logistics trong bối cảnh chuyển đổi số và AI; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tối ưu hóa vận tải xanh; nhu cầu nhân lực logistics chất lượng cao giai đoạn 2026–2030; phát triển chuỗi cung ứng và dịch vụ logistics hiện đại; chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; chuyển đổi số tại doanh nghiệp logistics vừa và nhỏ; đổi mới đào tạo theo mô hình học tập mô phỏng và thực hành số; nâng cao chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp logistics.

Đối với hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, cần định hướng chương trình, nội dung, mô hình đào tạo nhân lực logistics đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Bắc Ninh; đổi mới phương pháp đào tạo theo hướng tích hợp; phát triển phòng thực hành logistics số; đào tạo gắn công nghệ với nghiệp vụ, nhiệm vụ nghề nghiệp; xây dựng khung năng lực cơ bản nhân lực logistics và khung năng lực nhân lực logistics chất lượng cao; năng lực quản trị và quản lý chuỗi cung ứng, chuẩn đầu ra trong đào tạo và bộ tiêu chí đánh giá; tăng cường liên kết đào tạo giữa nhà trường với doanh nghiệp; tăng thực hành, giải quyết tình huống, giải quyết bài toán và phát triển năng lực nghề nghiệp toàn diện; đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ của hội thảo, đã tổ chức phiên tọa đàm trao đổi giữa lãnh đạo các doanh nghiệp logistics, doanh nghiệp công nghệ với sinh viên Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ; lãnh đạo các doanh nghiệp đã chia sẻ những yêu cầu của doanh nghiệp đối với nhân lực logistics, năng lực, kỹ năng, thái độ cần có của sinh viên khi ra trường; học tập lý thuyết phải gắn với thực hành; đặc biệt, là có tinh thần khát khao, học hỏi, làm việc nhóm, trách nhiệm cao với công việc và đam mê, yêu nghề, có sức khỏe…. là cơ sở để nhà trường đổi mới nội dung, chương trình đào tạo phù hợp, cũng như định hướng động lực học tập cho sinh viên.

Kết quả của hội thảo góp phần làm rõ hơn xu hướng phát triển logistics trong bối cảnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo; dự báo nhu cầu và yêu cầu về nguồn nhân lực trong giai đoạn 2026–2030. Đồng thời, cung cấp thêm luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ công tác nghiên cứu, tham mưu, tư vấn và đề xuất các giải pháp chuyển đổi số, ứng dụng AI trong quản lý chuỗi cung ứng, phát triển hệ thống logistics xanh, thông minh, hiện đại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Bắc Ninh trong giai đoạn mới.