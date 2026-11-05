Bắc Ninh: Hoàn thiện tiêu chí, nâng chất lượng nông thôn mới

Nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí

Tân Dĩnh là một trong 7 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2026 với mục tiêu cơ bản là nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần; cải thiện thu nhập cho người dân; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; bảo vệ môi trường, cảnh quan nông thôn; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp.

Cán bộ Phòng Kinh tế xã Đông Cứu tham quan mô hình trồng cây ăn quả rộng 10 ha của gia đình ông Hoàng Hữu Trường ở thôn Ngăm Mạc.

Theo ông Nguyễn Văn Thực, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Dĩnh: Ngoài nguồn vốn được phân bổ từ ngân sách thành phố, xã huy động đa dạng các nguồn lực thực hiện chương trình, chủ động cân đối ngân sách để bảo đảm việc triển khai đầy đủ các chỉ tiêu, tiêu chí theo quy định. Đồng thời tập trung rà soát, xây dựng nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện các chỉ tiêu như: Thu nhập bình quân đầu người, phát triển sản phẩm OCOP, xây dựng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, khuyến khích người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đầu tư, liên kết sản xuất, phát triển chuỗi giá trị.

Đến nay, xã Tân Dĩnh đã đạt 40/47 chỉ tiêu thuộc 10 nhóm tiêu chí nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2035. Xã tiếp tục tập trung cho việc hoàn thiện các tiêu chí: Hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển kinh tế nông thôn.

Xã Đông Cứu cũng đang triển khai phong trào xây dựng nông thôn mới; trong đó chú trọng nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng. Dự án cải tạo nâng cấp đường giao thông thôn Đông Cao có tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng được triển khai từ tháng 7/2026. Dự án dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng vào đầu năm 2028. Ngay sau khi được bàn giao mặt bằng, đơn vị thi công đã huy động tối đa nhân lực, vật tư, phương tiện đẩy nhanh tiến độ; phấn đấu hoàn thành trước tháng 2/2027, sớm hơn 12 tháng so kế hoạch.

Không chỉ hoàn thiện hạ tầng, xã Đông Cứu khuyến khích người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Điển hình như gia đình ông Hoàng Hữu Trường ở thôn Ngăm Mạc tích tụ khoảng 10 mẫu đất bãi ven sông Đuống từ năm 2016 để thực hiện mô hình trồng cam kết hợp trồng đu đủ, chuối tiêu hồng. Mỗi năm trang trại có doanh thu khoảng 1,6-1,8 tỷ đồng, trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập từ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã.

Theo ông Trương Thế Huy, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Cứu: Để về đích nông thôn mới vào cuối năm 2026, xã tăng cường đầu tư nâng cấp hạ tầng; phát triển các mô hình nông nghiệp theo vùng sản xuất hàng hóa. Qua rà soát, đến cuối tháng 10/2026, xã Đông Cứu đã cơ bản đạt 43/47 chỉ tiêu. Thời gian tới, xã tập trung hoàn thiện các chỉ tiêu: Quy chế quản lý kiến trúc được phê duyệt hoặc được tích hợp trong quy hoạch chung xã; phương án và thực hiện phương án thoát nước, thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư nông thôn bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường, cảnh quan nông thôn.

Sử dụng hiệu quả nguồn lực

Năm 2026, chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới hiện đại được triển khai tại 54 xã trên địa bàn thành phố, trong đó 7 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. Một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm giai đoạn 2026-2030, thành phố Bắc Ninh tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương huy động tối đa, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đồng thời gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và tiến độ giải ngân nguồn vốn được giao.

Kết quả rà soát, đến thời điểm hiện tại đã có 3 xã cơ bản đạt 10/10 tiêu chí, 27 xã đạt 5-9 tiêu chí, 24 xã đạt dưới 5 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Là cơ quan thường trực, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng nội dung tuyên truyền lan tỏa phong trào thi đua, nhân rộng mô hình, sáng kiến, cách làm hay; cổ vũ sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp và người dân. Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc tổng hợp, báo cáo thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Kết quả rà soát của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến nay đã có 24/54 xã đạt tiêu chí quy hoạch, 28 xã đạt tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội, 14 xã cơ bản đạt tiêu chí phát triển kinh tế nông thôn, 40 xã cơ bản đạt tiêu chí đào tạo nguồn nhân lực nông thôn, 42 xã đạt tiêu chí văn hóa - giáo dục - y tế, 22 xã đạt tiêu chí giảm nghèo và an sinh xã hội, 13 xã cơ bản đạt tiêu chí khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, 14 xã cơ bản đạt tiêu chí môi trường và cảnh quan nông thôn, 53 xã cơ bản đạt tiêu chí xây dựng hệ thống chính trị và hành chính công, 29 xã cơ bản đạt tiêu chí tiếp cận pháp luật và an ninh, quốc phòng. Đối với các xã tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hiện tại đã có 3 xã cơ bản đạt 10/10 tiêu chí, 27 xã đạt 5-9 tiêu chí, 24 xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Thành phố Bắc Ninh phấn đấu năm 2026 có ít nhất 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nhiệm vụ trọng tâm đặt ra là tiếp tục nâng cao năng lực cán bộ trực tiếp thực hiện chương trình; rà soát hoàn thiện cơ chế, chính sách triển khai có hiệu quả các nội dung trọng tâm. Đồng thời phát huy vai trò của cộng đồng dân cư trong huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, trong đó khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, liên kết sản xuất, phát triển chuỗi giá trị, phát triển hạ tầng, cung ứng dịch vụ, tạo việc làm và phát triển sinh kế bền vững.