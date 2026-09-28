Bắc Ninh: Hoàn thiện hạ tầng, xây dựng đô thị văn minh

Khai thác lợi thế, đề ra mục tiêu phù hợp

Có dịp về tổ dân phố La Miệt, phường Chi Lăng ngay sau sự kiện đánh dấu bước chuyển mình từ thôn lên tổ dân phố cho thấy, nhiều tuyến đường đã được nhựa hóa. Hầu hết các trục đường của tổ dân phố đều là các tuyến đường tự quản của các hội, đoàn thể như: Cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên, nông dân. Ngoài ra, người dân tổ dân phố còn trồng, chăm sóc cây xanh, hoa trên các tuyến đường. Đây cũng là một trong những tổ dân phố có phong trào thi đua xây dựng nếp sống văn minh đô thị sôi nổi nhất từ khi xã lên phường.

Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng của hộ ông Nguyễn Văn Minh, tổ dân phố Hán Đà, phường Chi Lăng.

Bên trong nhà văn hóa tổ dân phố khánh thành năm 2015 với diện tích khoảng 400 m2, quy mô 350 chỗ ngồi có sân tập luyện cầu lông, phòng truyền thống, khu sinh hoạt văn hóa tinh thần; khuôn viên nhà văn hóa có sân tập luyện bóng chuyền hơi, sân bóng đá, công trình thể thao đa năng. Phong trào thể dục thể thao như bóng chuyền, cầu lông, bóng đá, thể dục dưỡng sinh… được duy trì đều đặn, sôi nổi. Phong trào làm đẹp từ nhà ra ngõ nhận được sự ủng hộ của các gia đình.

Ông Nguyễn Đăng Vụ, Trưởng Ban công tác mặt trận tổ dân phố La Miệt chia sẻ: “Những năm qua, nhờ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, sự ủng hộ đóng góp của toàn dân nên tổ dân phố đã xây mới nhà văn hóa, bổ sung các trang thiết bị cần thiết, không chỉ phục vụ Nhân dân hội họp mà còn là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao”. So với trước đây, tổ dân phố La Miệt nói riêng, phường Chi Lăng nói chung có đổi thay rất nhiều, diện mạo đô thị ngày càng văn minh, hiện đại.

Bước sang chặng đường phát triển mới khi chính thức trở thành phường từ ngày 20/9/2026, phường Chi Lăng đứng trước cơ hội bứt phá trên nền tảng văn hóa cùng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và sự chủ động, quyết liệt của hệ thống chính trị địa phương. Để hiện thực hóa cơ hội đó đòi hỏi địa phương phải chủ động chuyển dịch toàn diện từ mô hình chính quyền nông thôn sang chính quyền đô thị hiện đại, tương xứng với vị thế mới và tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ trong cấu trúc phát triển chung của đô thị Bắc Ninh.

Theo ông Nguyễn Đắc Chiến, Phó Chủ tịch UBND phường Chi Lăng, các mục tiêu quan trọng của địa phương trong giai đoạn tới đây là tập trung xây dựng chính quyền đô thị; phát triển kinh tế; kết nối vùng; hoàn thiện hạ tầng; cải thiện chất lượng đời sống Nhân dân; xây dựng hệ thống đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp; giữ gìn bản sắc văn hóa.

Tương tự, chuyển mình lên phường, Kép không chỉ đổi thay về tên gọi hay diện mạo hành chính mà còn là một bước ngoặt lớn cho sự phát triển. Ngay từ những ngày đầu chuyển đổi mô hình, địa phương đã khẩn trương ban hành các chương trình hành động sát thực, trong đó đặc biệt quan tâm phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. Nhìn từ bức tranh tổng thể, phường chú trọng khai thác tối đa tiềm năng sẵn có, tạo động lực phát triển khu kinh tế chuyên biệt vùng Kép, phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại.

Phát huy truyền thống cần cù, chịu khó, phường định hướng bà con xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn liền với việc phát triển các sản phẩm OCOP đặc trưng. Cùng đó, xử lý dứt điểm toàn bộ rác thải, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tồn lưu, bảo đảm không gian sống xanh - sạch - đẹp; ưu tiên nguồn lực để hoàn thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông, tạo thuận lợi thu hút đầu tư và tiêu thụ sản phẩm.

Bảo đảm các tiêu chí của chính quyền đô thị

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc chuyển đổi từ xây dựng nông thôn mới sang đô thị văn minh tại các xã mới lên phường đòi hỏi sự thay đổi toàn diện từ tư duy quản lý, hạ tầng kỹ thuật đến chất lượng cuộc sống của người dân. Theo đó, cách thức vận hành bộ máy hành chính cấp phường cần thay đổi theo hướng hiện đại, số hóa và chuyên nghiệp.

Hạ tầng giao thông ở phường Kép được đầu tư tạo thuận lợi thu hút đầu tư và tiêu thụ nông sản.

Cùng với đó, cần phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong việc giám sát và tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị; nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở để giải quyết các vấn đề phát sinh khi quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh. Mặt khác, chú trọng quy hoạch không gian xanh thay vì chỉ tập trung bê tông hóa đi đôi với tận dụng lợi thế vị trí giáp ranh hoặc quá trình mở rộng đô thị để phát triển kinh tế dịch vụ, thương mại phù hợp với không gian phường mới.

Để cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân tại các phường mới thành lập, cần quan tâm đồng bộ đến công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng tuyến phố sáng - xanh - sạch - đẹp, xử lý triệt để rác thải sinh hoạt và ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư mới. Cùng đó, nâng chuẩn an sinh xã hội, cải thiện hệ thống y tế, giáo dục, văn hóa đạt tiêu chuẩn đô thị. Tuy nhiên cũng cần đặc biệt chú trọng bảo tồn, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, di tích lịch sử địa phương trong quá trình phát triển.