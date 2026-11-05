Bắc Ninh: Hoàn thành sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, công tác sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027 được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã, phường triển khai đồng bộ, đúng quy trình, quy định. Qua sơ tuyển, có 83% công dân đủ điều kiện thực hiện bước khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Đa Mai tổ chức sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027.

Để bảo đảm chất lượng sơ tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các địa phương rà soát, nắm chắc nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; phối hợp với thôn, tổ dân phố đến các gia đình tuyên truyền, vận động, thông báo để công dân đi làm xa thu xếp công việc, trở về thực hiện sơ tuyển đúng thời gian quy định.

Cùng với đó, danh sách công dân đủ điều kiện sơ tuyển, tạm hoãn, miễn và chưa gọi nhập ngũ được niêm yết công khai tại các thôn, tổ dân phố, thông báo trên hệ thống phát thanh. Việc xét duyệt các trường hợp tạm hoãn, miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự được tiến hành công khai, dân chủ. Sau sơ tuyển, danh sách công dân đủ điều kiện và không đủ điều kiện khám sức khỏe tiếp tục được niêm yết tại trụ sở UBND xã, phường và thông báo đến cấp thôn theo quy định.

Tại các điểm sơ tuyển, công dân được kiểm tra hồ sơ, lập phiếu sơ tuyển và kiểm tra trực tiếp các chỉ số sức khỏe như chiều cao, cân nặng, vòng ngực, mạch, huyết áp, thị lực; đồng thời khai thác tiền sử bệnh tật, kiểm tra dị tật, dị dạng và các yếu tố liên quan nhằm bảo đảm đánh giá đúng tình trạng sức khỏe ban đầu.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Bắc Ninh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị tốt điều kiện, tổ chức khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027 theo kế hoạch, dự kiến từ ngày 16/11 đến hết ngày 25/12/2026. Đây là bước quan trọng nhằm tuyển chọn những công dân đủ tiêu chuẩn về sức khỏe, phẩm chất, trình độ, góp phần nâng cao chất lượng tuyển quân, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.