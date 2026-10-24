Bắc Ninh: Hoàn thành cầu Cẩm Lý trong năm 2026 để tách đường bộ với đường sắt

Ngày 22/10, trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Từ Ngọc Hưng, Chỉ huy trưởng công trường cầu Cẩm Lý (Bắc Ninh), thuộc Công ty CP Tập đoàn Miền Trung, cho biết: Đơn vị đang huy động hơn 50 người, chia ca thi công, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cầu vượt đường sắt trong dự án xây dựng cầu Cẩm Lý, xã Cẩm Lý, TP Bắc Ninh.

Hiện nhà thầu đã cơ bản hoàn thành xây dựng cầu Cẩm Lý, xây dựng xong nền đường dẫn hai bên. Riêng cầu vượt đường sắt đã hoàn thành mố M1, bệ thân trụ T 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13 và hoàn thành bệ mố 10.

Đơn vị đang tập trung thi công bệ T 6, 7, 8, 9 và thân trụ đợt 1 T 11. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trước ngày 31/12 tới.

Tuy nhiên, dự án đang gặp một số khó khăn như cầu vượt đường sắt thi công trên tuyến quốc lộ 37 độc đạo, mặt bằng thi công nhỏ, hẹp khiến việc tập kết máy móc, thiết bị hạn chế, việc bàn giao mặt bằng chậm, giá vật liệu tăng cao.

Dự án đang cần nhập khoảng 20.000m3 cấp phối đá dăm nhưng nguồn cung hạn chế, giá tăng hơn 2 lần so với giá phê duyệt trong hồ sơ dự án.

Ngoài ra, đến nay toàn dự án vẫn còn 10 hộ chưa bàn giao mặt bằng, còn đường dây điện, cáp viễn thông trên quốc lộ 37 chưa di chuyển. Trong đó vẫn còn thửa đất và nằm ngay giữa tuyến, gây khó khăn cho việc thi công hoàn thành dự án.

Hiện nhà thầu, chủ đầu tư đang tích cực phối hợp cùng chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, lập phương án đưa lực lượng chức năng bảo vệ thi công, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án trước ngày 31/12 năm nay.

Dự án xây dựng cầu Cẩm Lý được khởi công từ đầu năm 2025, mục tiêu để khai thác riêng cho giao thông đường bộ, quy mô 2 làn xe, bề rộng 12m, tổng mức đầu tư khoảng 800 tỷ đồng, sử dụng nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022.

Cầu Cẩm Lý nằm trên quốc lộ 37, đi qua địa bàn các xã Cẩm Lý và Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh. Cầu Cẩm Lý cũ được xây dựng từ năm 1979 với chiều dài 272m, 4 nhịp dàn thép, phục vụ chung cả đường bộ và đường sắt.

Theo thời gian, cầu Cẩm Lý có nhiều dấu hiệu xuống cấp, các thanh tà vẹt trên cầu đã bị hoen gỉ, ốc vít rung lắc, ảnh hưởng nghiêm trọng kết cấu của cầu và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông.

Do vậy, việc xây dựng, hoàn thành cầu Cẩm Lý mới giúp tách đường bộ khỏi đường sắt, góp phần bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường nối Bắc Ninh với TP Hải Phòng và Quảng Ninh.