Lực lượng chức năng nỗ lực dập tắt đám cháy, không để cháy lan rộng. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Tối 29/11 đã xảy ra vụ cháy lớn tại phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh, thiêu rụi một cửa hàng kinh doanh trên đường Lê Lợi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng phát tại cửa hàng trưng bày, kinh doanh thiết bị điện, chiếu sáng trên đường Lê Lợi, phường Bắc Giang (gần Ngã tư đường Lê Lợi giao nhau với đường Nguyễn Thị Minh Khai).

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Bắc Ninh) đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng đội cứu hỏa đến hiện trường chữa cháy.

Theo quan sát tại hiện trường, lửa bùng phát dữ dội, mặc dù lực lượng cứu hỏa liên tục chữa cháy, ngọn lửa vẫn tiếp tục bùng lên.

Lực lượng chữa cháy cũng đã triển khai các biện pháp chống cháy lan do vụ cháy xảy ra trong khu dân cư. Đến khoảng 21 giờ 20 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, không có thiệt hại về người.

Theo thông tin từ người dân tại đây, vào dịp cuối năm cửa hàng trưng bày, kinh doanh thiết bị điện, chiếu sáng đã nhập nhiều thiết bị về để kinh doanh nên thiệt hại lớn.

Tối cùng ngày, các lực lượng chức năng kiểm tra, xác định thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy./.