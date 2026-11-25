Giải quyết nhiều vụ việc tồn đọng

Trên địa bàn thành phố, giải phóng mặt bằng luôn là lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, khiếu kiện do liên quan trực tiếp đến quyền lợi người dân. Những vướng mắc về nguồn gốc đất, phương án bồi thường nếu không được giải quyết kịp thời, thấu đáo có thể dẫn đến đơn thư kéo dài, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự địa phương.

Lãnh đạo Phòng An ninh nội địa chúc mừng Ban điều hành và thành viên mô hình “Bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống khủng bố vùng lõi Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Hoàng Hoa Thám” tại lễ ra mắt ngày 6/11/2026.

Trước thực tế đó, Phòng An ninh nội địa chú trọng bám sát địa bàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; phối hợp với chính quyền rà soát từng vụ việc, gặp gỡ, đối thoại và tuyên truyền chính sách để người dân đồng thuận. Trước năm 2025, trên địa bàn tồn đọng 16 vụ việc phức tạp cần tập trung giải quyết thì riêng năm 2026, đơn vị đã tham mưu xử lý xong 10 vụ.

Một trong những kết quả tiêu biểu là công tác vận động bàn giao mặt bằng thực hiện dự án nghĩa trang Đồng Lăng (phường Bắc Giang). Trong tổng số 106 hộ thuộc diện thu hồi, do chưa đồng thuận với phương án bồi thường, nhiều hộ chưa bàn giao đất. Nhờ sự kiên trì tuyên truyền, giải thích của lực lượng an ninh nội địa và chính quyền cơ sở, đến đầu tháng 9 vừa qua, 103/106 hộ đã đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng (số còn lại liên quan đến thừa kế, vắng mặt tại địa phương).

Nhờ những nỗ lực trong công tác, hằng năm, nhiều lượt tập thể, cá nhân của Phòng An ninh nội địa được các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng. Riêng 10 tháng năm nay, đơn vị đã có 1 đồng chí vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều đồng chí được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen.

Cùng với đó, đơn vị cũng chủ động phối hợp xử lý dứt điểm nhiều vấn đề phức tạp phát sinh như: Ngăn chặn một số hộ dân xây dựng hơn 100 ngôi mộ giả trên đất nông nghiệp nhằm đón quy hoạch nghĩa trang tại đồi Cầm, đồi Nguộn (phường Dĩnh Trì cũ) để giữ đất, trục lợi; phối hợp vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng cho dự án tuyến đường H2 (hơn 143.000 m², liên quan 244 hộ dân các phường Vũ Ninh, Kinh Bắc) và dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, đoạn qua phường Hạp Lĩnh.

Đánh giá về hiệu quả phối hợp, ông Trần Văn Thanh, Chủ tịch UBND phường Bắc Giang cho biết: “Là địa bàn trung tâm tập trung nhiều cơ quan, tại phường Bắc Giang phát sinh các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự. Sự đồng hành, tham gia thẩm định hồ sơ và bám sát cơ sở của Phòng An ninh nội địa đã giúp chính quyền chủ động giải quyết các vụ việc ngay từ đầu, hạn chế đơn thư phức tạp, kéo dài”.

Thành tích nổi bật của Phòng An ninh nội địa trong năm 2026 là việc tham gia tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và đường kết nối. Đây là dự án có quy mô thu hồi đất lớn, trong đó có diện tích đất liên quan đến đồng bào Công giáo, các cơ sở tôn giáo. Để người dân tin tưởng, Phòng bố trí cán bộ, chiến sĩ thường trực tại địa bàn. Có thời điểm, đơn vị cắt cử tới 2/3 quân số ăn ở tại chỗ để gặp gỡ người dân, chức sắc tôn giáo trao đổi, tuyên truyền, giải thích về ý nghĩa của dự án cũng như chính sách thu hồi, đền bù, tái định cư.

Bên cạnh đó, các vấn đề như hoạt động tôn giáo trái phép hay đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên không gian mạng cũng được đơn vị tập trung làm rõ. Trong năm qua, đơn vị đã chủ trì, phối hợp củng cố hồ sơ, chuyển Cơ quan An ninh điều tra khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Quỳnh (sinh năm 1989, trú tại xã Tam Đa) về hành vi lợi dụng mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đồng thời, kịp thời phát hiện, xử lý các điểm, nhóm sinh hoạt trái phép của tổ chức tự xưng “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”, qua đó vận động những người tham gia tự nguyện từ bỏ, cam kết không tham gia sinh hoạt trái phép.

Dựa vào dân để hoàn thành nhiệm vụ

Thiếu tá Trần Trung Hiếu, Phó Đội trưởng Đội An ninh dân tộc cho biết, Đội hiện có 11 cán bộ, chiến sĩ, trong đó khoảng 60% đồng chí nghe, hiểu tiếng dân tộc. Không chỉ tích cực học tiếng, các cán bộ, chiến sĩ còn chủ động tìm hiểu phong tục, tập quán, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào; thường xuyên bám địa bàn, gần gũi, gắn bó với Nhân dân.

Cán bộ Phòng An ninh nội địa hướng dẫn pháp luật cho người cao tuổi xã Đèo Gia.

Theo Thiếu tá Hiếu, để làm tốt nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực công tác, anh và đồng nghiệp tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "Ba nhất", đặc biệt là nội dung "Gần dân nhất" theo chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị. Các anh xác định, muốn để dân tin phải thực sự hiểu dân, dựa vào dân và phát huy vai trò của Nhân dân. “Thực tế cho thấy, không gì qua được mắt Nhân dân. Khi người dân tin tưởng, đồng thuận và tích cực phối hợp, những vấn đề nảy sinh từ cơ sở sẽ được phát hiện, giải quyết kịp thời” - Thiếu tá Hiếu bộc bạch.

Nhờ những nỗ lực trong công tác, hằng năm, nhiều lượt tập thể, cá nhân của Phòng An ninh nội địa được các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng. Riêng 10 tháng năm nay, đơn vị đã có 1 đồng chí vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều đồng chí được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen.

Thượng tá Nguyễn Văn Lực, Phó Trưởng Phòng An ninh nội địa cho biết, địa bàn thành phố rộng, nhiều dự án lớn đang triển khai; các vấn đề liên quan đến đất đai, tôn giáo, khiếu kiện vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Vì vậy, đơn vị tiếp tục phát động sâu rộng phong trào thi đua “Ba nhất”, động viên cán bộ, chiến sĩ không quản khó khăn, vất vả, thường xuyên sâu sát địa bàn, kịp thời phát hiện mâu thuẫn, vướng mắc để phối hợp tham mưu giải quyết, không để vụ việc nhỏ kéo dài, trở nên phức tạp.

Hiện Phòng An ninh nội địa có 4 đội công tác. Bên cạnh nhiệm vụ thường xuyên, đơn vị còn tham mưu xây dựng các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự phù hợp với đặc điểm từng địa bàn. Đặc biệt, từ đầu tháng 11 năm nay, đơn vị phối hợp, hướng dẫn UBND xã Yên Thế thành lập, ra mắt mô hình “Bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống khủng bố vùng lõi Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Hoàng Hoa Thám”. Mục đích nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, chính quyền địa phương trong quản lý di tích; chủ động phòng ngừa, phối hợp giải quyết các vụ việc về an ninh, trật tự, phòng, chống khủng bố, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của Nhân dân.

Nỗ lực nắm địa bàn, giữ mối liên hệ gắn bó với Nhân dân, phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh nội địa đang góp phần giữ vững an ninh, trật tự từ cơ sở, tạo môi trường an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.