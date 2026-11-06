Bắc Ninh: Hỗ trợ nông dân sản xuất nông sản an toàn

Chuyển biến từ những mô hình điểm

Thực tiễn sản xuất cho thấy, thay đổi phương thức canh tác mang lại hiệu quả rõ rệt. Điển hình như mô hình 70 gốc ổi lê Đài Loan trên diện tích 1,5 sào của gia đình bà Giáp Thị Nữ (thôn Hòa Mục, xã Phúc Hòa). Nhờ áp dụng nghiêm ngặt quy trình bón phân hữu cơ vi sinh Taisu 01 kết hợp chế phẩm sinh học VM503 đúng định mức, đất vườn tơi xốp hơn, cây kháng sâu bệnh tốt, quả mã đẹp và luôn được thương nhân săn đón.

Lãnh đạo xã Phúc Hoà và cán bộ Hội Nông dân thành phố thăm mô hình trồng ổi sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh tại thôn Hoà Mục.

Bà Nữ chia sẻ: “Từ khi chuyển sang sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh, quả to đều, vỏ bóng, ăn giòn ngọt và thơm đậm vị hơn trước. Hơn nữa, năng suất tăng gần gấp đôi, chi phí nhân công, vật tư đều giảm so với cách làm cũ”. Hiệu quả rõ nét đã lan tỏa cách làm đến 11 hộ trong thôn Hòa Mục. Năng suất ổi của các hộ này đạt 850 - 1.000 kg/sào, vượt trội so với mức 500 - 600 kg/sào theo phương pháp canh tác cũ.

Tương tự, tại Tổ hợp tác sản xuất vải thôn Chay (xã Lục Ngạn), các hộ dân đã từng bước điều chỉnh việc sử dụng vật tư, ghi chép nhật ký sản xuất để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường. Đến nay, Tổ hợp tác có 10 ha vải đạt tiêu chuẩn GlobalGAP và được cấp mã số vùng trồng. Anh Hoàng Văn Xuyên, đại diện Tổ hợp tác cho biết: Thời gian đầu, các hộ dân còn bỡ ngỡ do tên thuốc bảo vệ thực vật theo quy định mới khó nhớ và cách sử dụng thay đổi, nhưng khi đã quen quy trình, bà con giảm được lượng thuốc sử dụng, tiết kiệm phân bón và công chăm sóc, từ đó, yên tâm duy trì sản xuất an toàn.

Là doanh nghiệp chế biến nông sản, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thực phẩm Toàn Cầu (phường Phượng Sơn) luôn đồng hành hướng dẫn nông dân canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP và ghi chép nhật ký sản xuất. Ông Nguyễn Văn Âu, Giám đốc sản xuất công ty cho biết doanh nghiệp luôn ưu tiên ký kết hợp đồng bao tiêu dài hạn đối với các vùng trồng đã được cấp mã số, giúp nông dân yên tâm đầu tư sản xuất.

Khẳng định hiệu quả của các mô hình sản xuất an toàn, đồng chí Đào Duy Hữu, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố nhấn mạnh: Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục xác định phong trào “Nông dân sản xuất nông sản an toàn” là nhiệm vụ xuyên suốt. Trọng tâm là hỗ trợ hội viên đẩy mạnh chuyển đổi số, gắn mã QR truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu và phát huy vai trò cầu nối liên kết bền vững giữa “4 nhà”. Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030”.

Mục tiêu là hằng năm vận động 100% hộ hội viên ký cam kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn. Các cấp Hội ưu tiên nhân rộng việc sử dụng các chế phẩm sinh học, hữu cơ và áp dụng nghiêm ngặt các quy trình canh tác sạch.

Gắn vận động với hỗ trợ thiết thực

Nhằm đưa phong trào đi vào chiều sâu, gắn với chuyển đổi số và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, từ đầu năm 2026 đến nay, các cấp Hội Nông dân thành phố đã phối hợp tổ chức gần 1.440 buổi tập huấn kỹ thuật cho gần 118.000 lượt người, xây dựng 92 mô hình trình diễn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Cùng với đó, hỗ trợ thành lập mới 5 hợp tác xã, 26 tổ hợp tác; duy trì hiệu quả Chợ phiên Nông sản an toàn; đưa hơn 300 sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng lên sàn thương mại điện tử, kết hợp livestream bán hàng.

10 tháng qua, các cấp Hội Nông dân thành phố đã phối hợp tổ chức gần 1.440 buổi tập huấn kỹ thuật cho gần 118.000 lượt người, xây dựng 92 mô hình trình diễn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Cùng với đó, hỗ trợ thành lập mới 5 hợp tác xã, 26 tổ hợp tác; duy trì hiệu quả Chợ phiên Nông sản an toàn, đưa hơn 300 sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng lên không gian trưng bày kết hợp livestream bán hàng.

Định hướng đến năm 2030, Hội Nông dân thành phố sẽ hỗ trợ thành lập và phát triển ít nhất 50 hợp tác xã và 198 tổ hợp tác hoạt động theo các tiêu chuẩn chất lượng an toàn, trong đó kết nối ít nhất 10 hợp tác xã tham gia sâu vào chuỗi cung ứng thực phẩm sạch của thị trường. Công tác hỗ trợ được gắn liền với việc xây dựng nhãn hiệu, đăng ký mã số vùng trồng, vùng nuôi và chứng nhận chất lượng. Đồng thời, phấn đấu có ít nhất 6.000 hội viên, nông dân và thành viên các tổ hợp tác được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số, thành thạo việc sử dụng sổ nhật ký điện tử, mã QR truy xuất nguồn gốc...

Cùng với các giải pháp hỗ trợ, công tác kiểm tra, giám sát được siết chặt nhằm bảo đảm phong trào đi vào thực chất. Giai đoạn 2026 - 2030, các cấp Hội sẽ phối hợp kiểm tra, giám sát ít nhất 450 hộ, cơ sở sản xuất, kinh doanh; xây dựng và duy trì các mô hình giám sát cộng đồng về an toàn thực phẩm. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ vật tư đầu vào, kịp thời phát hiện, kiến nghị ngăn chặn và xử lý nghiêm việc sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, sử dụng hóa chất ngoài danh mục cho phép, góp phần nâng cao giá trị nông sản và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.