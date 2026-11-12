Bắc Ninh hỗ trợ kinh phí tổ chức nuôi dưỡng học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, nội trú

Theo Nghị quyết, chính sách hỗ trợ được áp dụng đối với các trường phổ thông dân tộc bán trú (gồm trường tiểu học; trung học cơ sở; trường tiểu học và trung học cơ sở) và trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn thành phố Bắc Ninh có học sinh thuộc đối tượng được hưởng chế độ nội trú, bán trú theo quy định; đồng thời áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

Cô và trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Vân Sơn, xã Vân Sơn.

Về mức hỗ trợ, đối với học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, ngân sách hỗ trợ các trường để chi trả mua thực phẩm bổ sung cho bữa ăn với mức bằng 30% mức lương cơ sở/học sinh bán trú/tháng và không quá 9 tháng/năm học. Đối với học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, mức hỗ trợ bằng 20% mức lương cơ sở/học sinh/tháng, tối đa không quá 9 tháng/năm học.

Trường hợp các trường tổ chức nuôi dưỡng học sinh từ ngày tựu trường theo Quyết định ban hành thời gian năm học của UBND thành phố đến ngày 31/8 hằng năm, mức hỗ trợ được tính theo ngày. Cụ thể, học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú được hỗ trợ một ngày bằng 70% mức lương cơ sở/học sinh/30 ngày; học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú được hỗ trợ bằng 100% mức lương cơ sở/học sinh/30 ngày.

Nghị quyết cũng quy định hỗ trợ học sinh lớp 12 các trường phổ thông dân tộc nội trú ở lại trường ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thời gian hỗ trợ tính từ ngày 1/6 đến ngày hoàn thành ngày thi cuối cùng theo lịch thi hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, với mức hỗ trợ một ngày bằng 100% mức lương cơ sở/học sinh/30 ngày.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2026; đồng thời, bãi bỏ Nghị quyết số 62/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Bắc Giang về hỗ trợ kinh phí tổ chức nuôi dưỡng học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở và trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.