Bắc Ninh: Hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế qua thương mại điện tử

Theo kế hoạch, chương trình tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, hợp tác xã tiếp cận và khai thác thương mại điện tử xuyên biên giới, đưa sản phẩm trực tiếp đến người tiêu dùng và khách hàng quốc tế thông qua nền tảng Amazon.com (trước mắt là thị trường Hoa Kỳ).

Báo cáo viên của Sở Công Thương Bắc Ninh truyền đạt kiến thức về thương mại điện tử cho đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất trên địa bàn thành phố (tháng 9/2026).

Đồng thời, chương trình gắn kết hoạt động bán hàng với hệ thống kho bãi, đóng gói, hoàn tất đơn hàng và vận chuyển quốc tế, góp phần hình thành chuỗi dịch vụ khép kín “Thương mại điện tử xuyên biên giới - logistics - xuất khẩu” tại địa phương.

Đối tượng tham gia bao gồm các doanh nghiệp sản xuất có thương hiệu và tiềm năng quốc tế; doanh nghiệp công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, hàng tiêu dùng, cơ khí, điện - điện tử; các hợp tác xã, doanh nghiệp có sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP, làng nghề và thủ công mỹ nghệ đặc trưng của Bắc Ninh.

Tham gia chương trình, các doanh nghiệp sẽ nhận được sự đồng hành, tư vấn từ chuyên gia của Công ty trách nhiệm hữu hạn Amazon Global Selling Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn Logistics Quốc tế Bắc Giang (BGL).

Cụ thể, doanh nghiệp được hướng dẫn quy trình bán hàng trên Amazon, xây dựng và vận hành gian hàng, nghiên cứu thị trường, tối ưu hóa nội dung quảng bá, cũng như tiếp cận các giải pháp lưu kho, đóng gói và vận chuyển quốc tế tối ưu.

Bên cạnh đó, các đơn vị còn được cung cấp thông tin về chính sách, rào cản kỹ thuật và các cơ hội xúc tiến thương mại giá trị.

Sở Công Thương Bắc Ninh đề nghị các cơ quan, đơn vị, hiệp hội doanh nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền để cộng đồng doanh nghiệp nắm bắt thông tin và đăng ký tham gia.