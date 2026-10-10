Bắc Ninh: Hiệp hội Phật giáo tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) thăm chùa Phật Tích

Tại Văn phòng chùa Phật Tích

Phái đoàn do Hòa thượng Thích Hướng Nguyện, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, Phó Hội trưởng Thường trực Hiệp hội Phật giáo tỉnh Phúc Kiến làm trưởng đoàn. Cùng đi có chư tôn đức, cư sĩ Hiệp hội Phật giáo tỉnh Phúc Kiến và Học viện Phật giáo Tuyền Châu (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc).

Thân mật tiếp đoàn có Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, viện chủ tổ đình Phật Tích; Hòa thượng Thích Thanh Phụng, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh; cùng chư tôn Đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Thượng tọa Thích Đức Thiện hoan hỷ đón tiếp đoàn

Về phía lãnh đạo có ông Nguyễn Đại Đồng, Bí thư xã Phật Tích cùng đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương đồng tham dự.

Tại Tam bảo tổ đình Phật Tích, chư tôn đức đã thành kính dâng hương lễ Phật và cử hành nghi thức lễ Tổ truyền thống, thành kính tưởng niệm công đức Thánh Tổ Chuyết Công tại Tổ đường.

Dâng hương lễ Phật, lễ Tổ

Thánh Tổ Chuyết Công (xuất thân từ tổ đình Tuyết Phong, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) là bậc Tổ sư có công khai sáng và truyền bá dòng thiền Lâm Tế tại Việt Nam vào thế kỷ XVII. Ngài trụ trì chùa Phật Tích từ năm 1633 cho đến khi viên tịch vào năm 1644. Hiện nay, ngôi cổ tự vẫn đang lưu giữ và tôn thờ nhục thân xá-lợi của ngài, gìn giữ dấu ấn hoằng pháp qua nhiều thế hệ.

Trong buổi tọa đàm, hai bên đã cùng ôn lại lịch sử hoằng dương tông phong Lâm Tế, tiếp nối pháp mạch Tuyết Phong.

Hòa thượng Thích Hướng Nguyện bày tỏ niềm hoan hỷ được trở về lễ Tổ tại Phật Tích. Nhắc lại hành trình hoằng pháp của các bậc Tổ sư từ Phúc Kiến tới Việt Nam và khu vực. Hòa thượng mong muốn các tổ đình tiếp tục giao lưu, gìn giữ pháp mạch, cùng hoằng dương Chánh pháp, đem lại lợi ích và an lạc cho nhân dân.

Hòa thượng Thích Hướng Nguyện chia sẻ tại buổi tọa đàm

Thượng tọa Thích Đức Thiện bày tỏ niềm vinh dự đón phái đoàn về thăm tổ đình. Thượng tọa nhấn mạnh, Phật giáo Việt Nam và Trung Quốc có mối gắn kết đặc biệt từ lịch sử truyền thừa, với những tổ đình chung cội nguồn. Khi truyền bá dòng thiền Lâm Tế tại Việt Nam, Thánh Tổ Chuyết Công đã dung hợp các yếu tố văn hóa bản địa vào phương pháp tu tập, tạo nên nét đặc trưng của dòng thiền trên đất Việt.

Thượng tọa khẳng định, việc duy trì giao lưu giữa các tổ đình, gìn giữ pháp mạch và hoằng dương Chánh pháp không chỉ bồi đắp tình pháp lữ giữa chư tôn đức hai bên, mà còn góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống lâu đời giữa nhân dân hai nước.

Một số hình ảnh ghi nhận: